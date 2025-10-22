Seserų konfliktas šokiravo gelbėtoją Tomą – viskas peraugo į muštynes: „Neturiu žodžių“

Plačiau apie neeilinį šeimos konfliktą dėl žemių – reportaže.
Pamario krašte gyvenančios trys seserys nesutaria, kur kurios sklypas, kas turi teisę kur gyventi, o kas – ne. Čia artimos moterys bendrauja it aršiausios priešės, o senelių žemės yra nuolat užrakinamos įvairiomis spynomis, kad netyčia į teritoriją nepatektų kažkuri iš seserų.
Į „TV Pagalbą“ kreipėsi sesuo Edita, kuri sako, kad neva viena sesuo su visu vagonėliu užgrobė būtent jos sklypą.
Turi kuršiško kraujo ir susišneka mirusia kalba
Į buvusias kuršių žemes pamaryje atvykusi gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė nė nenutuokė, kad čia išgirs mirusią baltų kalbą, o viena iš seserų televizijos žiūrovams paaiškins ir savo kilmę.
„Tai buvo kuršių kalba, nes čia visur gyveno kuršiai, todėl mes žemės tiek daug turime, vieni kuršiai... Mano senelis atidavė daug uosto žemės veltui, kad tik būtų uostas. Moku ir latviškai, ir kuršiškai“, – retą istoriją pasakojo moteris.
Lankantis Tomai, į namus grįžo kita sesuo Anita, tačiau ne ta, kuri vagonėlį neva užgrobtoje žemėje turi. Tačiau pasikalbėti ji buvo nenusiteikusi ir stojo į savo sesers Marytės pusę, o netrukus seserys kibo viena kitai į atlapus.
„Tave reikia į Švėkšną išvežti. Mes nebendrausime, mes atsisakėme jos“, – rėkė kuokštą plaukų seseriai išrovusi Anita.
„Neturiu žodžių eteryje“, – tai, kokį bendravimą išvydo tarp artimų moterų, dievagojosi gelbėtoja Toma.
Nėra iki galo sutvarkyti žemės dokumentai
Agresyviai nusiteikusi sesuo aiškino, kad yra teisėta žemės sklypo savininkė ir neva ji anksčiau suorganizavo, kad čia būtų atvesta elektra.
„Ką ji čia darys? Aš šviesos jai neduosiu, šviesa ant manęs yra. Kas jai čia elektrą leis vesti, elektra mano yra“, – kategoriškai bendradarbiauti su seserimi atsisakė Anita.
Netrukus agresyvi sesuo pridėjo, kad sesuo po skyrybų su vyrų ėmė elgtis itin keistai.
„Mes nesiaudžiame, ji viena paliko ir baigia išprotėti. Tau reikia išrauti plaukus, aš su tavim nebendrausiu ir tu manęs nepriversi“, – rėkė sesuo.
Nors Toma bandė įkalbėti moteris tartis ir gyventi gražiuoju, tačiau sutaikyti kategoriškų moterų niekaip nepavyko.
„Aš noriu, kad ji išsikraustytų su visu namuku ir aš pinigų nebeprašau jos. Aš tik noriu, kad ji išeitų iš mano žemės, daugiau aš nieko nenoriu“, – tikino „TV Pagalbą“ iškvietusi sesuo.
Galiausiai Toma nuvyko ir pas trečią seserį Marytę, kuri neva su visu vagonėliu užgrobė sklypą. Tačiau ir čia vėl teko įsivelti į nervingą pokalbį, o moteris ėmė ne tik rėkti, bet ir puolė slėptis, tarsi išvydusi patį velnią.
„Atėjo ta durnelė, eik tu šalin“, – vos išvydusi seserį bandė pasislėpti trečioji sesuo, o tarpduryje kilo dar vienas susistumdymas.
Nepavykus pasikalbėti gražiuoju buvo iškviestas pareigūnų ekipažas.
„Kiek žinau, sklypas yra bendras, jo naudojimo tvarka nėra padalinta. Naudojimo ir padalijimo tvarka yra sprendžiama teismo keliu, policija nepadalins“, – su šia situacija tikino jau susidūręs policijos pareigūnas.
Ar pavyks seserims susitarti atvykus policijos pareigūnui?
