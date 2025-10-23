Asta Nalivaikienė – apie naują etapą, motinystę ir atėjusią laimę po skaudžių išgyvenimų: „Gyvenimas suteikia daug galimybių“

Astai „Eurolygos“ projektai – nėra naujiena. Nepaisant to, ji buvo padariusi pertrauką nuo darbo televizijoje, nes augino dukrytę, tačiau viskas pasikeitė sulaukus TV3 pasiūlymo.
Šiandien 21.00 val. per TV3 nepraleiskite naujos „GoŽalgiris“ laidos, o po jos – 21.15 val. Eurolygos rungtynių, kuriose žais „FC Barcelona“ – Kauno „Žalgiris“.
„Jau dvyliktą sezoną esu šioje srityje, o praėjęs sezonas buvo savotiška mano motinystės pertrauka. Vis dėlto turėjau kelis projektus, susijusius su „Eurolyga“. Visą praėjusį sezoną dirbau „Eurolygos“ tinklalaidėje, kurioje dalyvavo devynios moterys iš skirtingų Europos šalių. Mes kalbėjome apie „Eurolygą“, jos užkulisius, aktualijas.
Šį sezoną pasitikau su tokia nuostata, kad daugiau dėmesio skirsiu savo vaikui, kad truputį pristabdysiu tempą. Ir tada visai netikėtai sulaukiau pasiūlymo prisijungti prie TV3“, – pasakojo A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Vyro žodžiai ir pirmasis eteris
Kalbėdama apie baimes nerti į naują amplua, ji prisiminė vyro, taip pat garsaus sporto žurnalisto Sauliaus Nalivaikos žodžius.
„Mano vyras manęs klausė: „Ar tu nebijai prarasti tokią darbo vietą? Vis tiek televizijoje dirbai 12 metų, buvai labai mylima, viską puikiai darei, darbas buvo komfortiškas.“ Bet aš esu toks žmogus, kuris visada nori tobulėti, siekia naujų iššūkių“, – sakė moteris.
Pasak Astos, ji nenorėjo įstrigti jau rutinišku tampančiame darbe – norėjosi naujos energijos.
„Jau kurį laiką jutau, kad viskas po truputį tampa rutina – buvau visiškai įstrigusi komforto zonoje. Ir man tiesiog norėjosi naujų potyrių, naujos energijos. Nematau to kaip kažkokio didelio pokyčio, nes vis tiek dirbu tą patį darbą: tiesioginės transliacijos, krepšinis, bendravimas su sportininkais ir treneriais“, – teigė ji.
Pirmasis pašnekovės debiutas įvykio spalio 3-ąją. Jį Asta prisiminė su džiaugsmu ir šypsena.
„Kai turėjau savo pirmą tiesioginį eterį šiame projekte, iš karto pajutau, kad tai mano vieta. Aš jaučiausi nuostabiai. Toks jausmas, kad viskas savo vietoje, kad čia ir turiu būti“, – džiaugėsi Asta.
Nepaisant to, kad šia galimybe ji labai džiaugiasi ir jaučiasi atradusi savo vietą, reikėjo perlipti per baimes.
„Man reikėjo nusimesti tam tikras baimes – užduoti klausimą treneriui anglų kalba. Šį darbą pradėjau dar 2011 metais, bet iki šiol buvau įpratusi kalbėti lietuviškai. Nuo tų laikų manyje vis dar buvo likę tam tikrų kompleksų, nes tai tikrai nėra paprasta – situacijos būna emocingos, o kalbėti su krepšinio treneriais, ypač su kai kuriais, visada yra iššūkis“, – neslėpė laidos vedėja.
Interviu su Jasikevičiumi ir netikėtumai
Ji išskyrė ir akistatą su Šarūnu Jasikevičiumi. Pasak Astos, susidūrimas su juo buvo jasikevičiškas.
„Pamenu, pirmasis mano kalbinimas, kaip tyčia, buvo su Šarūnu Jasikevičiumi. Ir dar kartą įsitikinau, kad nesvarbu, kokia patyrusi ar profesionali bebūtum, kokie santykiai tarp žmonių – viskas dažnai priklauso nuo trenerio nuotaikos, nusiteikimo. Kalbinau jį kelis kartus, tas paskutinis buvo toks... Jasikevičiškas. Bet tuo kartu viskas praėjo gan gerai“, – prisiminė ji.
Pašnekovės teigimu, didelė tiesioginio eterio patirtis išmokė susitvarkyti su įvairiausiais netikėtais scenarijais.
„Per pirmą eterį susidūrėme su techniniais nesklandumais. Per daugelį metų tiesiog išmoksti greitai reaguoti, nesvarbu, ar tai planas A, ar B, ar netikėtai atsiradęs planas C. Tiesiog toks yra šio darbo pobūdis – visko gali nutikti bet kada.
Šis eteris buvo tarsi priminimas: nors atrodo, kad viską suplanuoji iki smulkmenų, vis tiek gali nutikti netikėtumų. Bet tai yra normalu – kūrybos proceso dalis. Turime visą sezoną prieš akis, daug laidų ir daug progų parodyti geriausią rezultatą, kokį tik esame pajėgūs sukurti“, – tvirtino ji.
Kelias į motinystę
Asta – ne tik laidų vedėja, bet ir mama. Šiuo metu ji su vyru augina pusantrų metukų dukrelę. Paklausta, kaip suderina ir profesinį gyvenimą, ir motinystę, ji išskyrė vyro indėlį.
„Dabar prasideda viso to suderinimo etapas, ir jis tikrai nebus paprastas. Jaučiasi, kad reikės nemažai pastangų, bet labai padeda tai, kad vyras labai stengiasi, nori įsitraukti. Kartu stebime, deriname grafikus, nes mūsų darbai yra panašūs – abu turime daug judėjimo, naktinių darbų, ankstyvų rytinių pamainų.
Stengiamės laikytis vaiko režimo: kada jis keliasi, kada valgo, kada miega. Aplink tai planuojame savo laiką. Jeigu vienas negali, kitas pasikeičia – prižiūri vaiką“, – sakė A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Nepaisant to, kad dabar ji gali džiaugtis turėdama dukrytę, kelias į motinystę nebuvo lengvas. Asta anksčiau yra pasakojusi, kad tapti mama bandė įvairiais būdais: skatinamaisiais vaistais, dirbtiniu apvaisinimu, hormonine terapija. Prieš pagalbinio apvaisinimo procedūras ją ir jos vyrą ištiko skausmingas praradimas: pora neteko vaikelio. Pasak pašnekovės, nežinojimas ar kada nors taps mama ją labai pakeitė.
„Manau, kad nebuvimas mama ir nežinojimas, ar ja būsiu, mane labiau keitė nei pati motinystė. Aišku, pati motinystė taip pat keičia, bet tai buvo iššūkis – rasti laimę ir vidinę ramybę, gyventi pilnavertį gyvenimą, net jei nežinai, ar tapsi mama.
Šis laikotarpis mane išmokė džiaugtis kiekviena diena, mažais dalykais, suprasti, kad gyvenimas vertingas toks, koks jis yra. Tai buvo labai paveiku. Esu tikra, kad man pavyko atrasti tą pilną laimę ir gyventi diena iš dienos jausdama pilnatvę. Aišku, būdavo ir sunkesnių dienų, bet tai normalu – kiekvienam žmogui gyvenime pasitaiko iššūkių.
Svarbiausia yra atrasti savo laimę ir sugebėti ja džiaugtis, nepaisant gyvenimo etapų ar iššūkių“, – atviravo ji.
Jos teigimu, nors buvimas mama atneša daug naujų perspektyvų, laimę gali rasti ir tos moterys, kurios susilaukti vaikų negali arba patiria sunkumų.
„Buvimas mama atneša naujų vertybių, naujų perspektyvų ir daug svarbių dalykų į mūsų gyvenimą. Bet noriu pabrėžti, kad tai nereiškia, jog tik vaikas gali padaryti žmogų laimingu ar parodyti, kas gyvenime svarbiausia. Gyvenimas suteikia daug galimybių rasti laimę įvairiais būdais. Moterys, kurios neturi vaikų arba nenori jų turėti, taip pat gali patirti pilnatvę ir atrasti savo kelią. Nėra vienintelio būdo būti laimingu – kiekvienas žmogus randa tai savo gyvenimo etape“, – sakė Asta.
Tėvų palaikymas
Kalbėdama apie šią svarbią jos gyvenimo dalį, ji nepamiršo paminėti ir savo mamos. Astai ji buvo įkvepėja, kuri įrodė, kad moterys gali pasiekti visko, ko nori.
„Mano pačios mama man yra įkvėpimas. Ji visada buvo mano pavyzdys. Mano mama – tikra lyderė. Ji gimė sovietmečiu, Sibire, aštuonių vaikų šeimoje, bet sugebėjo baigti geriausias mokyklas ir vėliau – universitetus. Iš mažo kaimelio, eidavo į mokyklą žiemą su basutėmis. Ji vis išsiskyrė savo darbštumu ir lyderyste.
Aš visada mačiau, kaip mano mama dirba, kaip vadovauja, ir tai man įskiepijo tikėjimą, kad moterys gali daug ką pasiekti. Šis pavyzdys yra neatskiriama mano tapatybės dalis – tai, ką mačiau augdama, formavo mane ir mano požiūrį į gyvenimą“, – dalijosi pašnekovė.
Dar vienas svarbus jos gyvenimo žmogus yra tėtis. Su juo ji aptaria viską: nuo darbo, iki asmeninių problemų.
„Galiu pasakyti, kad daug aistrų ir interesų, pavyzdžiui, susijusių su sportu, paveldėjau iš tėčio. Aš žymiai dažniau skambinu tėčiui nei mamai, nes noriu aptarti rungtynes ar įvairius įvykius. Šiuo atveju mama lieka šiek tiek nuošalyje, nes su tėčiu dažniausiai aptariu viską – nuo kasdienybės iki karjeros sprendimų.
Taip gyvenime susiklostė, kad tėtis man yra labai svarbus. Su juo daugiausiai bendrauju, konsultuojuosi dėl įvairių dalykų, o jo patarimai man labai padeda. Žinoma, mamos pavyzdys taip pat buvo labai svarbus, bet tėtis šalia – jis taip pat labai svarbus mano gyvenime“, – su meile kalbėjo ji.
Kasdienybės ritualai ir palinkėjimas sau
Nors moters gyvenimas neretai būna įtemptas, ji stengiasi į kasdienybę įdėti kelis ritualus, padedančius susidėlioti mintis ir pasiruošti dienai.
„Ryte stengiuosi bent kelias minutes giliai pakvėpuoti, pasidėlioti mintis. Taip pat daug ką užsirašinėju – nors trumpai, nors 10 minučių per dieną – kad susidėliočiau, kas laukia, pasirašau pastabas. Be abejo, ir sportas man padeda grįžti į save ir sutvarko galvą“, – sakė ji.
Prisimindama savo kelią iki dabar, Asta sakė, kad atsukusi laiką 10–15 metų atgal, ji palinkėtų sau vieno svarbaus dalyko.
„Sakyčiau, kad viskas gyvenime turi savo kelią – viskas atvedė ten, kur esu dabar. Gal tik palinkėčiau sau daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau drąsos eiti pirmyn ir tvirtumo. Nes iš tiesų viskas buvo teisingame kelyje, tik tuo metu man labiausiai trūko tikėjimo – tiek savimi, tiek tuo, kad viskas susidėlios taip, kaip turi būti“, – teigė A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Šiandien 21.00 val. per TV3 nepraleiskite naujos „GoŽalgiris“ laidos, o po jos –21.15 val. Eurolygos rungtynių, kuriose žais „FC Barcelona“ – Kauno „Žalgiris“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!