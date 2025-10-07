Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Filmai.in piratavimo byloje TV3 grupė pasiekė pergalingą teismo sprendimą

2025-10-07 15:02
2025-10-07 15:02

Ne vienerius metus vis dar trunkančioje piratavimo byloje – svarbus pergalingas etapas. Teismas filmai.in svetainės valdytoją Martyną Radvilą pripažino tyčia pažeidusiu UAB All Media Lithuania (TV3) priklausiusio turinio autorines teises, neteisėtai platinus filmus ir serialus svetainėje filmai.in. Už tai jis įpareigotas sumokėti maksimalią įstatyme nustatytą 55 000 eurų kompensaciją bei dalį bendrovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Filmai.in piratavimo byloje TV3 grupė pasiekė pergalingą teismo sprendimą (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Ne vienerius metus vis dar trunkančioje piratavimo byloje – svarbus pergalingas etapas. Teismas filmai.in svetainės valdytoją Martyną Radvilą pripažino tyčia pažeidusiu UAB All Media Lithuania (TV3) priklausiusio turinio autorines teises, neteisėtai platinus filmus ir serialus svetainėje filmai.in. Už tai jis įpareigotas sumokėti maksimalią įstatyme nustatytą 55 000 eurų kompensaciją bei dalį bendrovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.

„Piratavimas yra labai rimta problema, kurios mastas daugeliui sunkiai suvokiamas – galbūt tai yra priežastis, kodėl šiandien vis dar skiriama per mažai dėmesio sistemiškam jos sprendimui. Tačiau mes pamirštame, kad tai yra dar viena stambi šešėlinės ekonomikos forma. Todėl šis teismo sprendimas, nors ir yra nedidelė pergalė, bet labai reikšminga. Ji parodo, kad autorinės kūrėjų teisės Lietuvoje yra saugomos, o piratavimas – netoleruotinas. Tačiau to negana. Tikimės, kad šis klausimas neliks pamirštas naujos vyriausybės darbų programoje, o taip pat pavyks užtikrinti atsakingų institucijų įsitraukimą“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

„Šis teismo sprendimas svarbus visai Lietuvos kūrybinei bendruomenei. Jis patvirtina, kad kūrėjų teisės mūsų šalyje yra ginamos, o piratavimas – netoleruojamas. Esame didžiausias originalaus turinio užsakovas regione, todėl kiekvienas kūrinys mums – ne projektas, o gyvas, brangus darbas, už kurio stovi žmonės, jų idėjos ir pastangos. Džiaugiamės principinga teismo pozicija ir tikime, kad tai paskatins rinką labiau vertinti kūrėjus ir jų darbą“, – teigia „Go3“ turinio vadovas, Justinas Docka.

Nuo 2017 m. prasidėję teisminiai procesai pasiekė reikšmingą sprendimą, palankų TV3. Atsakovo neteisėti veiksmai buvo nustatyti dar baudžiamojoje byloje, kuri buvo nutraukta įstatymų leidėjui padidinus žalos dydžio ribą, nuo kurios atsiranda baudžiamoji atsakomybė.

TV3 nusprendus nepasiduoti ir ginti savo teises toliau, bendrovė kreipėsi į teismą civiline tvarka – prašė teismo priteisti 55 000 eurų kompensaciją už autorių teisių pažeidimą bei bylinėjimosi išlaidas.

Teismas konstatavo, kad nagrinėtoje baudžiamojoje byloje jau buvo nustatyta, jog M. Radvilas administravo svetainę filmai.in ir neteisėtai platino ieškovei priklausančius kūrinius. Teismas nustatė, jog pažeidimas truko daug metų, buvo vykdomas tyčia, siekiant pelno, o pats atsakovas jau buvo baustas už panašius veiksmus anksčiau.

Nepaisant to, kad atsakovas byloje vengė savo atsakomybės ir deklaravo gaunantis ypatingai mažas pajamas, atsakovo atliktą grubų autorių teisių pažeidimą teismas įvertino principingai.

Teismo sprendimu, kuris dar nėra įsiteisėjęs, pripažinta, kad M. Radvilas, neteisėtai platindamas filmus ir serialus svetainėje filmai.in, tyčia pažeidė TV3 turimas autorines teises. Dėl to M. Radvilas turi sumokėti maksimalią įstatyme nustatytą 55 000 eurų kompensaciją bei atlyginti teismo priteistas bendrovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

