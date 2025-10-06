Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas Albanijoje: vyras teismo salėje nušovė teisėją

2025-10-06 19:42 / šaltinis: BNS
2025-10-06 19:42

 Albanijos sostinėje Tiranoje teisiamas vyras pirmadienį teismo salėje ėmė šaudyti ir nušovė teisėją bei pašovė dar du žmones, pranešė policija.

 Albanijos sostinėje Tiranoje teisiamas vyras pirmadienį teismo salėje ėmė šaudyti ir nušovė teisėją bei pašovė dar du žmones, pranešė policija.

0

Apeliacinio teismo teisėjas Astritas Kalaja pirmininkavo vyro bylos nagrinėjimui, kai šis pradėjo šaudyti, nurodė policija ir pridūrė, kad šaudęs asmuo buvo nedelsiant suimtas.

„Teisėjas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, bet pakeliui mirė nuo patirtų sužalojimų“, – teigiama policijos pranešime.

Kita teismo proceso šalis, tėvas ir sūnus, taip pat buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę, bet jų būklė yra stabili.

Pasak vietos spaudos, byla buvo susijusi su ginču dėl nuosavybės, o vyras šovė į teisėją, nes žinojo, kad pralaimės.

Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama tai pavadino tragišku įvykiu ir paragino sugriežtinti bausmes už nusikaltimus, susijusius su šaunamaisiais ginklais.

Jis sakė, kad už tokius nusikaltimus „agresoriui reikia taikyti griežčiausias teisines priemones“.

Šalies prezidentas Bajramas Begajus  savo pareiškime pasmerkė šį išpuolį, pavadinęs jį „siaubingu išpuoliu prieš visą teisingumo sistemą“.

Pagal Albanijos įstatymus už neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą baudžiama iki trejų metų laisvės atėmimu.

Pietryčių ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų ginklų kontrolės tarpininkavimo mechanizmo (SEESAC) duomenimis, nuo 2025 metų sausio iki birželio Albanijoje įvyko 213 incidentų, susijusių su šaunamaisiais ginklais.

