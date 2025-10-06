Siaubas Albanijoje: vyras teismo salėje nušovė teisėją

Apeliacinio teismo teisėjas Astritas Kalaja pirmininkavo vyro bylos nagrinėjimui, kai šis pradėjo šaudyti, nurodė policija ir pridūrė, kad šaudęs asmuo buvo nedelsiant suimtas.
„Teisėjas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, bet pakeliui mirė nuo patirtų sužalojimų“, – teigiama policijos pranešime.
Kita teismo proceso šalis, tėvas ir sūnus, taip pat buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę, bet jų būklė yra stabili.
Pasak vietos spaudos, byla buvo susijusi su ginču dėl nuosavybės, o vyras šovė į teisėją, nes žinojo, kad pralaimės.
Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama tai pavadino tragišku įvykiu ir paragino sugriežtinti bausmes už nusikaltimus, susijusius su šaunamaisiais ginklais.
Jis sakė, kad už tokius nusikaltimus „agresoriui reikia taikyti griežčiausias teisines priemones“.
Šalies prezidentas Bajramas Begajus savo pareiškime pasmerkė šį išpuolį, pavadinęs jį „siaubingu išpuoliu prieš visą teisingumo sistemą“.
Pagal Albanijos įstatymus už neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą baudžiama iki trejų metų laisvės atėmimu.
Pietryčių ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų ginklų kontrolės tarpininkavimo mechanizmo (SEESAC) duomenimis, nuo 2025 metų sausio iki birželio Albanijoje įvyko 213 incidentų, susijusių su šaunamaisiais ginklais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!