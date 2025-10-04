26-erių Alytaus politikas nori prisiteisti pinigų iš apsauginio: reikalavo 50 tūkst., dabar jau 10 tūkst. eurų

Jaunas politikas teismui skundėsi prasta sveikata, nors praėjus keliems mėnesiams po kaukolės lūžio jau dalyvavo sporto varžybose.
Muštynes vienoje Alytaus kavinėje užfiksavo viduje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Prie vieno stalelio stovi Alytaus rajono tarybos narys Lukas Grigaravičius. Pro šalį eina kiti baro lankytojai, vyrai susistumdo, tada į darbą paleidžiami kumščiai.
Su demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į rajono valdžią papuolęs politikas puola ant žemės nugriuvusį vyrą. Ateina kavinės apsaugos darbuotojas ir nutempia tarybos narį toliau nuo muštynių. Būtent dėl šio veiksmo 26-erių politikas pusantrų metų bylinėjasi su apsaugininku – bando įrodyti, kad Deividas Blažys sulaužė jam kaukolę.
„Tikrai ne. Nesumušiau aš. Bandžiau jį pašalinti iš kavinės, kadangi jis pats sukėlė muštynes. Aš jo nei stūmiau, nei ką. Kaip tik stengiausi vesdamas laikyti jį prie savęs, ir išvengti tiek aplinkinių kažkokių susistumdymų, tiek jo pačio kažkokio veiksmo susižaloti“, – aplinkybes aiškino kaltinamasis Deividas Blažys.
Kelios įvykių versijos
Varėnos teisme kaltinamasis ir nukentėjusysis susitiko: byla artėja prie nuosprendžio paskelbimo. Politikui L. Grigaravičiui medikai išties buvo nustatę kaukolės lūžimą, tačiau ar ją susilaužė netyčia krisdamas, ar pastumtas apsaugos darbuotojo – dar neaišku. Iš kavinės tarybos narį išvežė greitosios medikai. Jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas.
„Aš atsimenu viską, iš tikrųjų. Sunku kažką dar ir komentuoti, kol dar vyksta ikiteismnis procesas. Jis buvo inicijuotas pagal faktą. Aš esu jo dalyvis, šiuo atveju nukentėjusysis. Vykdau savo teises ir pareigas“, – sakė nukentėjęs tarybos narys Lukas Grigaravičius.
Anot kaltinamojo advokato, politikas pateikė teismui medikų išvadas, kad dėl kaukolės lūžio jam pablogėjo sveikata. Nors, anot teisininko, yra duomenų, kad praėjus vos keliems mėnesiams po traumos, jis dalyvavo bokso ir padelio varžybose.
„Jis pats aktyviai ieškojo sportinės veiklos. O pirmos apklausos metu ir civiliniame ieškinyje yra išdėstęs aplinkybes, kad yra nepajėgus užsiiminėti sportine veikla“, – apmąstė kaltinamojo advokatas Stasys Kasiulis.
„Aš aktyviai dalyvauju visur, kur man leidžia. – O kaip įmanoma po galvos kaukolės lūžio dalyvauti dar varžybose? – Ten, kur yra profesionalūs treneriai – viskas įmanoma, pagal galimybes“, – kalbėjo L. Grigaravičius.
Jauno demokrato užgaidos
Iš apsaugos darbuotojo politikas siekia prisiteisti 10 000 eurų neturtinės žalos, taip pat prašo atlyginti patirtas gydymo bei bylinėjimosi išlaidas. Deividas Blažys sako, kad iš pradžių tarybos narys esą neoficiliai prašė 50 tūkstančių, kiek vėliau žalos įvertinimą sumažino iki 30 tūkstančių eurų.
Be to, į rajono valdžią išrinktas vyras, kaltinamojo teigimu, kavinės prašė ištrinti muštynių vaizdo įrašus.
„Vėlesni veiksmai rodo, kad tam tikras noras iš to turėti naudos matosi. – Kokios naudos? – Kad ir tas civilinių ieškinių dydis. Nes jis pats yra atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, pats sukėlė įvykį“, – kaltinamąjį gynė S. Kasiulis.
Apsaugos darbuotojui pamaina kavinėje, kai kilo muštynės, gali atsieiti ne tik didelius finansinius nuostolius, bet gresia ir kalėjimas iki 10 metų.
