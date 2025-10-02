Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Strelcovas kaltės dėl pinigų pasisavinimo nepripažįsta, teismas apklaus apie 50 liudytojų

2025-10-02 17:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 17:29

Buvęs Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius Simonas Strelcovas nepripažįsta pateiktų kaltinimų dėl turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo.

Simonas Strelcovas. ELTA / Andrius Ufartas

Buvęs Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius Simonas Strelcovas nepripažįsta pateiktų kaltinimų dėl turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo.

Šiaulių apygardos teismas ketvirtadienį pradėjo nagrinėti S. Strelcovo baudžiamąją bylą, prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą.

Teismo atstovas Vytautas Jončas Eltai sakė, kad S. Strelcovui pareiškus, kad parodymus duos po liudytojų apklausos, teismas kituose posėdžiuose ketina pradėti liudytojų apklausas. Anot jo, ketinama apklausti apie 50 liudytojų, tarp jų – Japonijos pilietis, ukrainiečiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylos nagrinėjimas bus tęsiamas spalio 13 dieną, tądien ir planuojama pradėti liudytojų apklausas.

Baudžiamosios bylos duomenimis, S. Strelcovas pasisavino 13 tūkst. eurų ir iššvaistė beveik 4 tūkst. eurų jam patikėto Šiaulių rajono savivaldybės administracijai priklausančio turto. Dėl šių kaltinamojo veiksmų Šiaulių rajono savivaldybės administracija ikiteisminio tyrimo metu pateikė 19,4 tūkst. eurų dydžio civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti.

Kaltinamajam laikinai draudžiama naudotis žemės sklypu, kurio vertė panaši į minėto ieškinio sumą. Šio sklypo vertė – maždaug 17 tūkst. eurų. Žemės sklypu kaltinamasis negalės disponuoti mažiausiai šešis mėnesius.

ELTA primena, kad buvusio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriaus S. Strelcovo byla teismui buvo perduota liepą. 

Tyrimo duomenimis, S. Strelcovo vadovaujama viešoji įstaiga 2022 m. birželį su Šiaulių rajono savivaldybe sudarė sutartį ir jos pagrindu įsipareigojo suteikti karo pabėgėliams iš Ukrainos integracijos mokymų paslaugų paketą. Pinigus šiam tikslui skyrė Japonijoje įkurtas Čijunės Sugiharos fondas, jis įpareigojo įstaigą „Tekančios saulės tiltai“ pasirūpinti paramos suteikimo ukrainiečiams organizavimu. Manoma, kad realiai paskaitos nevyko, buvo pateikta tik bendro pobūdžio informacija. 

Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nustatyta, kad S. Strelcovas taip pat sutarė su vienu uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi, kad pastarasis surengs medijos, vizualizacijos sprendimų ir fotografijos paskaitas. 

Teisėsauga nurodo, kad pats kaltinamasis įsipareigojo vesti ukrainiečiams mokymus įvairiomis temomis. Manoma, kad pavyko surengti tik labai mažą dalį mokymų, jų turinys nesudomino karo pabėgėlių iš Ukrainos, todėl jie šių paskaitų toliau nebelankė. Tačiau Šiaulių rajono savivaldybei buvo pateikti suklastoti paslaugų priėmimo ir perdavimo aktai apie neva vykusius mokymus minėtomis temomis. 

