Zelenskis: Ukraina niekada nenaudojo amerikietiškų ginklų Rusijos teritorijoje

Valstybės vadovas komentavo leidinio „The Wall Street Journal“ teiginį, esą JAV tariamai panaikino apribojimus naudoti ilgojo nuotolio ginkluotę prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
„Nesu tikras, ar dabar atskleisiu ką nors naujo. Mes aiškiai naudojame Ukrainos gamybos tolimąją ginkluotę. Konkrečiai – Ukrainos gamybos tolimojo veikimo priemones, kurių nuotolis yra nuo 150 km iki 3 tūkst. km. Tai yra mūsų naujausios galimybės“, – pažymėjo V. Zelenskis.
„Mes niekada nenaudojome amerikietiškų ilgojo nuotolio ginklų Rusijos teritorijoje“
Prezidentas taip pat pabrėžė, kad kyla klausimas dėl papildomo finansavimo, reikalingo masinei Ukrainos turimų ilgojo nuotolio ginklų gamybai.
„Aš nežinau, kas ką rašo. Mes niekada nenaudojome amerikietiškų tolimųjų ginklų Rusijos teritorijoje prieš labai svarbius tikslus. Tai svarbu. Mes naudojome įvairius ginklus, turinčius nemažas tolimąsias galimybes, tačiau tai buvo tik karo veiksmų zonose arba ruošiantis atitinkamiems kariniams veiksmams iš Rusijos Federacijos pusės. Krymas ir rytinės teritorijos – tai Ukraina. Negalime kalbėti apie bet kurio ginklo, net ir ne vien Ukrainos gamybos, naudojimą Kryme taip, tarsi tai būtų Rusijos teritorija. Ne, tai yra laikinai okupuota teritorija“, – sakė jis.
