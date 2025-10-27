Žinoma Lietuvos grupė po festivalio sulaukė akibrokšto: skubiai įspėja visus

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, juo sutiko paidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Papasakojo situaciją
Facebook Viktorija pasidalijo nemalonia patirtimi. Pasak jos, festivalio organizatorius Mantas Galdikas vengia sumokėti grupės honorarą.
Vadybininkė rašė:
„Nelabai smagus pirmadienio įrašas. Bet ir tokių kartais reikia. Tiesą pasakius, labai tikėjaus, kad šito įrašo pavyks išvengti. Bet jeigu jį skaitot – reiškia nepavyko. O apie šiuos veiksmus buvau informavusi toliau minimą asmenį.
Leiskit papasakoti man istoriją apie Mantą Galdiką ir jo organizuojamą „Lituanica festival“. Ir palinkėti niekada niekam neturėti reikalų su šiuo žmogumi ir šiuo renginiu.
Vėlyvą pavasarį ar vasaros pradžioje gauname kvietimą su Elniais pasirodyti festivalyje. Sutinkame, sutariame dėl užmokesčio ir kažkaip ramiai laukiame datos.
Renginys ateina, savo įsipareigojimus įvykdome (tą pripažino ir pats M. Galdikas). Negaliu neigti, buvo smagu, bet už tą smagumą turiu dėkoti tuo pasirūpinusiems žmonėms – Mello scenos koordinacinei komandai, kadangi tikrai buvo viskuo pasirūpinta.
Kaip ir įprasta po renginių – išrašiau sąskaitą ir išsiunčiau. O tada ir prasidėjo iškalbinga tyla. Keista, nes suma tikrai nebuvo kosminė. Padarėme didžiulę nuolaidą, nes palaikome jaunus festivalius ir suvokiame, kad pilno honoraro sumokėti gal ir neišgalės.
Pirmas kelias savaites dar kantriai laukiau. Na, didelis renginys, daug tiekėjų, grupių, su kuriomis reikia atsiskaityti ar (bent jau) informuoti, kad mokėjimai vėluos. Deja. M. Galdikas nesiteikė susisiekti ir informuoti apie nieką. Tiesiog tylėjo.
Galiausiai, parašiau jam laišką, kuriame pasiteiravau, kada galime tikėtis apmokėjimo. Kaip ir kiekviena grupė planuojame finansinius srautus, todėl tokią informaciją žinoti aktualu.
Gaunu trumpą ir lakonišką „grįšiu su sprendimu iki savaitės galo“. Gerai. Ilgai laukiau, dar palauksiu. Tik savaitė baigiasi, prasideda nauja. Ir nieko, tyla.
Klausiu vėl – kas ir kaip. Vėl tyla. Galiausiai parašau laišką, nurodydama datą, iki kurios turi būti atliktas mokėjimas. Deja, nei laiško, nei mokėjimo. Praėjus datai vėl susisiekiu. Ir įspėju – jeigu nebus imtasi jokių veiksmų, aš imsiuosi viešumo.
Šįkart gaunu atsakymą – apie patirtus nuostolius, apie tai, kad nėra galimybių išmokėti sutarto honoraro, o su grupe siūloma atsiskaityti džemperiais.
Mantui iškart atsakau – džemperiai netinka, juk aš savo tiekėjams džemperių nepasiūlysiu už tai, kad pastatytų sceną ar sumontuotų šviesas. Ir paprašau atsiųsti pasirašytą mokėjimų planą. Deja. Ir vėl spengianti tyla. Jokio atsakymo iki šiol.
Mano žiniomis, tokių grupių kaip mes po šio festivalio – ne viena. Trumpai tariant, Mantas pasidarė didžiulį festivalį, su daug scenų, visi savo įsipareigojimus įvykdė, bet jis savo įsipareigojimų – ne.
Nežinau, gal tikisi, kad pamiršime įsiskolinimus. Deja, nepamiršime. Nuo savęs pažadu vieną. Kai paskelbsite naujus renginius ir naujus atlikėjus, išsiųsti laišką apie finansinių įsipareigojimų nevykdymą vadyboms ar bent jau bendruoju kontaktu. Kad kiekvienas atlikėjas įsivertintų, ar verta gadintis nervus.
Tikiuosi, kad šitą įrašą pamatys kuo daugiau industrijos žmonių. Vien tam, kad kuo daugiau žmonių išvengtų Manto Galdiko ir jo organizuojamų renginių.
O mes ir toliau laukiame apmokėjimo, ar bent jau mokėjimo plano.
Like and share, taip sakant.“
Tiesa, vėliau Viktorija pasidalijo istorijos tęsiniu:
„16:08 mano pašto dėžutėje nugulė M. Galdiko laiškas su mokėjimo planu. Juo jis įsipareigojo iki 2026 m. pabaigos sumokėti sutartą grupės honorarą, pirmą įmoką atlikus šių metų gruodžio 12 d.“
