TV3 naujienos > Žmonės

Nepatogumai oro uoste atostogų nesugadino: Oksana Pikul paviešino karštus kadrus

2025-10-27 19:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 19:16

Nors Oksanai Pikul teko patirti nepatogumų išskrendant atostogauti, akivaizdu, kad tai atostogų nesugadino. Moteris pasidalijo karštais kadrais.

Oksana Pikul
12

Juos ji paviešino socialiniame tinkle Instagram ir leido pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais.

Oksana Pikul
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul

Parodė pikantiškas akimirkas

Prie nuotraukų ji rašė:

„Labai ramus, gražus viešbutis Jūsų atostogoms! Maistas, aplinka 10 iš 10!“

Užfiksuotuose kadruose O. Pikul pozuoja prie baseino Turkijoje vilkėdama bikini ir ilgą paplūdimio sijoną. Akį traukia išpuoselėta figūra bei įdegusi oda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patirti iššūkiai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dainininkė ir verslininkė O. Pikul savaitgalį patyrė kelionės išbandymą – jos skrydis į Turkiją smarkiai vėlavo. Vis dėlto moteris išliko pozityvi ir su sekėjais pasidalijo įrašu, kad net ir tokios situacijos negadina nuotaikos.

Situaciją papasakojo ir naujienų portalui tv3.lt.

„Na ir kas, kad skrydis vėluoja! Nuotaikos niekas nesugadins!“ – rašė Oksana savo „Instagram“ paskyroje.

Vėliau ji pasakojo, kad visa kelionė buvo tikras kantrybės išbandymas:

„Mes taip parą be miego... Nemiegojom visai naktį. Trečią valandą jau buvome oro uoste, bet skrydis vis vėlavo.

Viešbutyje vietų nebuvo, grįžti namo irgi nenorėjom, tai laukėm oro uoste. Iš pradžių buvo smagu, paskui sunku, paskui vėl smagu – bangavimais, kai mažai miego“, – pasakojo ji.

Naujienų portalui tv3.lt šeštadienį susisiekus su O. Pikul, ji patvirtino, kad į Turkiją išskrido vėliau, nei planuota:

„Turėjome išskristi 4.45 val., o pakilome tik po 9 valandos ryto. Bet dabar viskas gerai – jau atostogaujam Turkijoje“, – sakė ji.

Skrydžiai sustabdyti dėl oro balionų

Penktadienio vakarą laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose, pranešė Susisiekimo ministerija.

Vilniaus oro uoste skrydžiai sustabdyti 20.31 val., Kaune – 20.36 val.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi. Abiejuose oro uostuose orlaivių eismas buvo sustabdytas iki šeštadienio 2 valandos nakties.

Bendrovės „Lietuvos oro uostai“ duomenimis, 23.45 val. buvo paveikti 27 lėktuvų skrydžiai – 24 Vilniuje ir 3 Kaune.

Dėl kontrabandinių oro balionų taip pat antrą kartą šią savaitę buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai su Baltarusija, kurie šiandien 12 valandą buvo vėl atnaujinti.

 

