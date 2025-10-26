PKK: Turkijos taikos komisija privalo nedelsiant susitikti su kalinamu lyderiu Ocalanu

„Parlamentinė komisija privalo nedelsiant susitikti su lyderiu Apo ir jį išklausyti, tai yra raktas į viską“, – žurnalistams sakė Sabri Okas), pavartodamas kalinamo kurdų separatistų lyderio A. Ocalano pravardę.
Jo komentarai nuskambėjo, Kurdistano darbininkų partijai (PKK) pareiškus, kad išveda visas savo pajėgas iš Turkijos.
Pastaraisiais mėnesiais PKK žengė keletą istorinių žingsnių – pradedant paliaubomis ir baigiant oficialiu jos išformavimu gegužės 12 dieną.
Šis pokytis įvyko po istorinio 76-erių A. Ocalano kreipimosi vasario pabaigoje, kuriame jis paragino savo pasekėjus nusiginkluoti.
„Jis inicijavo ir skatino šį procesą, todėl jį reikia kuo greičiau išklausyti“, – sakė S. Okas, pakartodamas PKK reikalavimą paleisti A. Ocalaną.
„Neįmanoma išspręsti kurdų klausimo, kol lyderis Apo yra įkalintas. Jis privalo laisvai gyventi ir dirbti. Turi būti užtikrinta jo fizinė laisvė“, – tvirtino jis.
Iki gyvos galvos kalėti nuteistas A. Ocalanas nuo 1999 metų kalinamas įtvirtintoje Imrali saloje netoli Stambulo,
Nuo tada, kai Turkija netikėtai praėjusiais metais jam ištiesė simbolinę „alyvmedžio šakelę“, jį kelis kartus aplankė šeimos nariai ir prokurdiškos DEM partijos derybininkai.
A. Ocalanas praėjusį mėnesį pirmą kartą nuo 2019 metų susitiko su savo advokatais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!