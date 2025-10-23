Turkija veda derybas dėl gynybos vaidmens Gazos Ruože

„Tęsiame ryšius su savo kolegomis dėl mūsų dalyvavimo Gazos Ruože planuojamoje įkurti operatyvinėje grupėje“, – sakė šaltinis.
Ši operatyvinė grupė veiks kaip JAV vadovaujamo Civilinio ir karinio koordinavimo centro (CMCC), skirto paliauboms stebėti, dalis, kuris yra įsikūręs pietiniame Izraelio Kirjat Gato mieste ir kurį antradienį iškilmingai atidarė JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.
„CMCC buvo įsteigtas siekiant palengvinti Gazos Ruožo operatyvinės grupės formavimą. Pagal šią struktūrą bus įsteigtos tarptautinės stabilizavimo pajėgos, kurios bus atsakingos už ugnies nutraukimo stebėjimą ir konflikto prevenciją“, – sakė šaltinis.
„Kol kas nieko nepatvirtinta apie Turkijos dalyvavimo tokiose struktūrose lygį, tačiau tikriausiai tai bus patvirtinta kitą savaitę.“
Paklaustas, ar Turkijos kariuomenė dalyvaus, šaltinis atsakė, kad ji turi patirties iš ankstesnių taikos misijų ir yra pasirengusi imtis bet kokios jai pavestos užduoties siekiant įtvirtinti ir palaikyti taiką.
Izraelio santykiai su Turkija pašlijo nuo 2023 metų spalį prasidėjusio karo Gazos Ruože, tačiau šaltinis sakė, kad Turkija, kaip paliaubų susitarimo garantas, turi įtakos.
„Izraelis gali nenorėti sutikti su Turkijos buvimu, tačiau yra susitarimas ir Turkija yra viena iš garantų“, – sakė šaltinis.
Antradienį kalbėdamas per CMCC inauguraciją J. D. Vance'as taip pat atsisakė atmesti Turkijos dalyvavimo galimybę.
„Mes neketiname nieko primesti savo draugams izraeliečiams, kai kalbama apie užsienio karius jų žemėje. Tačiau manome, kad turkai gali atlikti konstruktyvų vaidmenį, ir, atvirai kalbant, jie jau atliko labai konstruktyvų vaidmenį“, – sakė jis.
Laukia medicinos gelbėjimo ekspertai
Tuo tarpu Turkijos nelaimių padarinių likvidavimo specialistai, pasiųsti padėti surasti palestiniečių ir izraeliečių kūnus, ketvirtadienį liko netoli Egipto sienos su Gazos Ruožu, laukdami Izraelio leidimo įvažiuoti į šią teritoriją.
Paklaustas apie jų statusą, šaltinis Gynybos ministerijoje sakė, kad nėra aiškios informacijos.
„Izraelis nesilaiko savo įsipareigojimų ir neįsileidžia humanitarinės pagalbos, tikimės, kad jie kuo greičiau įsileis AFAD atlikti savo misiją Gazoje“, – sakė šaltinis.
81 nario komanda iš Turkijos AFAD nelaimių valdymo tarnybos laukia, kol galės įvažiuoti su gyvybių aptikimo prietaisais, apmokytais paieškos šunimis ir kita paieškos ir gelbėjimo įranga.
AFP korespondentas Šeich Zuveide, esančiame maždaug už 15 kilometrų nuo Rafachos pasienio perėjos, matė kelis iš jų, vilkinčius marškinėlius su Turkijos nacionalinės medicinos gelbėjimo komandos UMKE logotipu.
Juos buvo galima pamatyti tvarkančius atsargas konteineriuose su AFAD logotipu, kai kurie iš jų buvo pažymėti užrašu „lauko ligoninė“.
