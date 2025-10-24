Netoli Turkijos apvirto migrantų valtis: žuvo mažiausiai 14 žmonių

„Buvo ištraukti 14-os nelegalių migrantų kūnai“, – pranešė biuras.
Naujienų agentūros DHA teigimu, išgyveno du žmonės: vienas migrantas išplaukė į krantą, vėliau buvo pradėta antrojo paieškos operacija.
Pasak vieno iš dviejų išsigelbėjusiųjų, valčiai skęstant joje buvo iš viso 18 žmonių. Kas nutiko likusiems dviem, kol kas nėra žinoma.
Turkijos kurortas Bodrumas geografiškai yra netoli Graikijos salų kaip Kosas, į kurias plaukia migrantai, norintys pasiekti Europos šalis.
Pavojingose kelionėse į Graikiją žūsta daug žmonių.
JT Tarptautinės migracijos organizacijos teigimu, šiais metais bandydami perplaukti Viduržemio jūrą ir pasiekti Europą žuvo apie 1,4 tūkst. migrantų.
