Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Netoli Turkijos apvirto migrantų valtis: žuvo mažiausiai 14 žmonių

2025-10-24 13:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 13:36

Egėjo jūroje netoli Turkijos kurorto Bodrumo apvirtus pripučiamai migrantų valčiai žuvo mažiausiai 14 žmonių, penktadienį pranešė Muhlos regiono gubernatoriaus biuras.

Migrantai iš Afrikos (nuotr. SCANPIX)

Egėjo jūroje netoli Turkijos kurorto Bodrumo apvirtus pripučiamai migrantų valčiai žuvo mažiausiai 14 žmonių, penktadienį pranešė Muhlos regiono gubernatoriaus biuras.

REKLAMA
0

„Buvo ištraukti 14-os nelegalių migrantų kūnai“, – pranešė biuras.

Naujienų agentūros DHA teigimu, išgyveno du žmonės: vienas migrantas išplaukė į krantą, vėliau buvo pradėta antrojo paieškos operacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak vieno iš dviejų išsigelbėjusiųjų, valčiai skęstant joje buvo iš viso 18 žmonių. Kas nutiko likusiems dviem, kol kas nėra žinoma.

REKLAMA
REKLAMA

Turkijos kurortas Bodrumas geografiškai yra netoli Graikijos salų kaip Kosas, į kurias plaukia migrantai, norintys pasiekti Europos šalis.

Pavojingose kelionėse į Graikiją žūsta daug žmonių.

JT Tarptautinės migracijos organizacijos teigimu, šiais metais bandydami perplaukti Viduržemio jūrą ir pasiekti Europą žuvo apie 1,4 tūkst. migrantų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų