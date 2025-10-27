Agnės ir Deivido Basčių šeimoje – ypatinga proga: pasidalijo dar niekur nematytais kadrais

Nuotraukomis A. Bastienė sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Jautrūs žodžiai
Agnė savo socialinio tinklo Instagram paskyroje anksčiau šiandien pasidalijo mielu vaizdo įrašu ir skyrė jautrius žodžius savo vyrui.
Ji rašė:
„Mūsų meilė šiandien švenčia pilnametystę! 18 metų! Negaliu patikėt.
O skaičiuojam nuo tos dienos, kai koncerto užkulisiuose pasislėpę pasibučiavom. Myliu taip pat, tik stipriau“.
Agnė naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kad jiedu dalyvavo šventinėje fotosesijoje, kurios kadrais sutiko pasidalinti.
Išskirtiniai kadrai
Nuotraukose pora pozuoja itin jaukiai vienas kitą apsikabinę.
A. Bastienė taip pat papasakojo apie judviejų santykių kelią negailėdama jautrių žodžių ir įžvalgų iš asmeninės patirties.
„Jokie santykiai nesusikuria savaime. Reikia kasdienių pastangų iš abiejų: į pirmą vietą statant pagarbą ir į paskutinę nustumiant egoizmą. Sakyčiau reikėjo panašiai 5 metų stipriai pažinti vienas kitą, pereiti įvairias sudėtingas situacijas, išsigryninti savo prioritetus ir iki galo suprasti, kad mums kartu geriau, nei po vieną. Ir, kai sau tai pasakai, toliau viskas tik geriau.
Santykiams reikia atsiduoti visu 100 procentų, tada rezultatas džiugins. Negali blaškytis. Kai poroje jaučiamas saugumas, pagarba, aistra ir palaikymas – tada meilė tik stiprėja. Gal ir labai romantiškai skamba, bet mes norim būti tais senučiukais, kurie vaikščios susikibę rankomis ir lauks atvykstančių anūkų! Tik duok Dieve mums sveikatos“, – naujienų portalui tv3.lt sakė moteris.
