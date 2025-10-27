Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Agnės ir Deivido Basčių šeimoje – ypatinga proga: pasidalijo dar niekur nematytais kadrais

2025-10-27 19:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 19:33

Deivido ir Agnės Basčių šeimoje – ypatinga diena. Pora švenčia savo vestuvių metines, o šią progą nusprendė įamžinti fotosesijoje.

Agnė Bastienė su šeima (nuotr. asm. archyvas)
4

Nuotraukomis A. Bastienė sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Agnė ir Deividas Basčiai (nuotr. Inesos Vaitkutės)
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė ir Deividas Basčiai (nuotr. Inesos Vaitkutės)

Jautrūs žodžiai

Agnė savo socialinio tinklo Instagram paskyroje anksčiau šiandien pasidalijo mielu vaizdo įrašu ir skyrė jautrius žodžius savo vyrui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji rašė: 

„Mūsų meilė šiandien švenčia pilnametystę! 18 metų! Negaliu patikėt.

O skaičiuojam nuo tos dienos, kai koncerto užkulisiuose pasislėpę pasibučiavom. Myliu taip pat, tik stipriau“.

View this post on Instagram

A post shared by Blogger | Agnė Bastienė (@agne_bastiene)

Agnė naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kad jiedu dalyvavo šventinėje fotosesijoje, kurios kadrais sutiko pasidalinti.

Išskirtiniai kadrai

Nuotraukose pora pozuoja itin jaukiai vienas kitą apsikabinę.

A. Bastienė taip pat papasakojo apie judviejų santykių kelią negailėdama jautrių žodžių ir įžvalgų iš asmeninės patirties.

„Jokie santykiai nesusikuria savaime. Reikia kasdienių pastangų iš abiejų: į pirmą vietą statant pagarbą ir į paskutinę nustumiant egoizmą. Sakyčiau reikėjo panašiai 5 metų stipriai pažinti vienas kitą, pereiti įvairias sudėtingas situacijas, išsigryninti savo prioritetus ir iki galo suprasti, kad mums kartu geriau, nei po vieną. Ir, kai sau tai pasakai, toliau viskas tik geriau.

Santykiams reikia atsiduoti visu 100 procentų, tada rezultatas džiugins. Negali blaškytis. Kai poroje jaučiamas saugumas, pagarba, aistra ir palaikymas – tada meilė tik stiprėja. Gal ir labai romantiškai skamba, bet mes norim būti tais senučiukais, kurie vaikščios susikibę rankomis ir lauks atvykstančių anūkų! Tik duok Dieve mums sveikatos“, – naujienų portalui tv3.lt sakė moteris.

