Respublikinė Šiaulių ligoninė: ryškus kokybinis šuolis

Pasak M. Pauliuko, jo viziją, kaip turi atrodyti ligoninė, inspiravo ir sukaupta patirtis Skandinavijoje, kur didelis dėmesys skiriamas ne tik technologijoms, bet ir žmogiškam ryšiui, pasitikėjimui, atvirumui, betarpiškam bendravimui, psichologinei atmosferai. Nors Lietuvoje kai kurias nusistovėjusias normas pakeisti nebuvo lengva, ligoninės direktorius tikina jaučiantis didžiosios dalies kolektyvo palaikymą ir yra pasiryžęs kartu su kolegomis tęsti tolimesnę Respublikinės Šiaulių ligoninės transformaciją.
Prioritetas – žmonės
Nors Respublikinėje Šiaulių ligoninėje nuolat atnaujinamos patalpos, įranga, gražinama aplinka (nerasime skyriaus, kuris nebūtų sulaukęs reikšmingų investicijų), M. Pauliuko nuomone, vien to nepakanka siekiant sukurti šiuolaikišką gydymo įstaigą. Direktoriaus įsitikinimu, itin svarbu santykiai tarp žmonių, emocinė aplinka, nes tai motyvuoja darbuotojus, o pacientams padeda greičiau sveikti. Prie gero mikroklimato organizacijoje nemažai prisideda paties M. Pauliuko vadovavimo stilius: „Vengiu požiūrio, kad vadovas visuomet žino geriau – priimant sprendimus daug kalbamės su kolegomis, diskutuojame, išklausome skirtingus požiūrius ir tik tuomet imamės veiksmų. Darbuotojai žino, kad mano durys atviros visiems, o iš jų kylančios iniciatyvos dažnai sulaukia pritarimo ir palaikymo.“
Šiuolaikinis vadovavimo stilius duoda dividendų – į ligoninę nuolat atvyksta naujų gydytojų, o juos išlaikyti padeda ne tik kylantys atlyginimai, bet ir įkvepianti darbui aplinka. Tiesa, daugiau nei 2300 žmonių vienijančiame kolektyve esama ir keletas nepatenkintųjų, kurie rašo anoniminius skundus Sveikatos apsaugos ministerijai, formuoja neigiamą ligoninės įvaizdį žiniasklaidoje.
„Galiu užtikrintai pasakyti, kad tokių žmonių yra absoliuti mažuma, tačiau jų nuosekli veikla, deja, duoda rezultatų – sistemiškai griaunama ligoninės reputacija, kuriama nuomonė, kaip neva pas mus katastrofiškai blogai, sudaromas įspūdis, kad tie keli žmonės reprezentuoja visą kolektyvą“, – apie Respublikinės Šiaulių ligoninės juodinimo kampaniją kalbėjo M. Pauliukas. Direktoriaus nuomone, nepasitenkinimą gali lemti įvairios priežastys: „Natūralu, kad naujovėms kyla pasipriešinimas, be to, nesu patogus vadovas ta prasme, kad nedalyvauju jokiuose užkulisiniuose susitarimuose, neatstovauju siauroms interesų grupėms, sprendimus priimu skaidriai ir vadovaudamasis vien tik viešuoju interesu“.
M. Pauliukas teigia, kad į visas abejones ir kylančius klausimus atsako tiek sprendimų priėmėjams, tiek kitiems suinteresuotiesiems.
Gydytojams į pagalbą – šiuolaikinė įranga
Ligoninės vadovas ramina, kad nepaisant informacinio triukšmo, pacientai ir jų artimieji gali būti visiškai ramūs dėl ligoninės teikiamų paslaugų kokybės. Nuolat atnaujinama įranga, technologijos, kad pacientai iš visos Šiaurės Lietuvos gautų pažangiausią gydymą. Nuo atnaujintų chirurginių instrumentų iki modernios laparoskopinės įrangos, nuo operacinio stalo iki naujo kompiuterinio tomografo, nuo kondicionierių palatose iki širdies elektrofiziologijos centro, nuo oftalmologinio mikroskopo iki naujojo infekcinių ligų centro, nuo atnaujintų skyrių iki poilsio patalpų medikams, nuo gyvūnų terapijos vaikams iki bibliotekos vyresniems pacientams – tai tik dalis Šiaulių Respublikinėje ligoninėje nuolat vykstančių procesų, skirtų gerinti sąlygas darbuotojams ir pacientams. Pažymėtina, kad didelę dalį projektų ligoninė įgyvendina iš savo lėšų, o investicijos jau šiandien duoda grąžą. Pavyzdžiui, 2024 m. pagal tai, kokiam procentui pacientų, patyrusių miokardo infarktą, intervencija atlikta per pirmąją valandą, ligoninė yra tarp lyderių visoje Lietuvoje, Šiauliuose atliekamos ir vienos sudėtingiausių stuburo operacijų šalyje, nauja laparoskopine įranga operuojami net kūdikiai, šalinami inkstų navikai ir t.t.
