Šokiruojanti žinia: žinomas dainininkas – įtariamasis nužudymo byloje

Los Andželo policijos šaltiniai teigia, kad 15‑metė Celeste Rivas Hernandez, kuri dingo 2024 m. balandį, dabar susijusi su dainininku d4vd (tikrasis vardas – David Anthony Burke) tyrime, pranešė The Sun.
Jos suiręs kūnas buvo rastas 2025 m. rugsėjo 8 d. priekiniame Teslos „bagažinės“ skyriuje (vadinamajame „frunk“) – automobilyje, registruotame būtent d4vd vardu.
Dainininkas – įtariamasis
Policijos duomenimis, dainininkas šiuo metu yra laikomas įtariamuoju. Tuo pat metu kai kurie šaltiniai teigia, kad jis nesutinka bendradarbiauti su tyrimu.
Tyrėjai mano, kad Celeste galėjo mirti pavasarį, o d4vd galimai dalyvavo jos kūno „suardyme“ ir išmetime.
Kaip nurodo LAPD, Tesla, kurioje rastas kūnas, stovėjo Hollywood Hills rajone ir buvo nuvežta į automobilių stovėjimo aikštelę, po to, kai buvo pranešta, kad ji palikta be priežiūros.
Medicinos ekspertai dar nenustatė oficialios mirties priežasties ar mirties pobūdžio – tai apsunkina galimą kaltinimų kėlimą.
Tuo metu šeima ir visuomenė laukia tolimesnių tyrimo rezultatų bei galimų teistumų, o d4vd atsisakė komentuoti situaciją viešai.
