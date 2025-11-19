 
TV3 naujienos > Žmonės

Šokiruojanti žinia: žinomas dainininkas – įtariamasis nužudymo byloje

2025-11-19 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 20:55

Sklinda pranešimai, kad įtariamasis pagaliau įvardytas jaunos paauglės mirties byloje – jos kūnas rastas dainininko d4vd Teslos bagažinėje.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Sklinda pranešimai, kad įtariamasis pagaliau įvardytas jaunos paauglės mirties byloje – jos kūnas rastas dainininko d4vd Teslos bagažinėje.

0

Los Andželo policijos šaltiniai teigia, kad 15‑metė Celeste Rivas Hernandez, kuri dingo 2024 m. balandį, dabar susijusi su dainininku d4vd (tikrasis vardas – David Anthony Burke) tyrime, pranešė The Sun.

Jos suiręs kūnas buvo rastas 2025 m. rugsėjo 8 d. priekiniame Teslos „bagažinės“ skyriuje (vadinamajame „frunk“) – automobilyje, registruotame būtent d4vd vardu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dainininkas – įtariamasis

Policijos duomenimis, dainininkas šiuo metu yra laikomas įtariamuoju. Tuo pat metu kai kurie šaltiniai teigia, kad jis nesutinka bendradarbiauti su tyrimu. 

Tyrėjai mano, kad Celeste galėjo mirti pavasarį, o d4vd galimai dalyvavo jos kūno „suardyme“ ir išmetime.

Kaip nurodo LAPD, Tesla, kurioje rastas kūnas, stovėjo Hollywood Hills rajone ir buvo nuvežta į automobilių stovėjimo aikštelę, po to, kai buvo pranešta, kad ji palikta be priežiūros. 

Medicinos ekspertai dar nenustatė oficialios mirties priežasties ar mirties pobūdžio – tai apsunkina galimą kaltinimų kėlimą.

Tuo metu šeima ir visuomenė laukia tolimesnių tyrimo rezultatų bei galimų teistumų, o d4vd atsisakė komentuoti situaciją viešai. 

