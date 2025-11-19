 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Liūdna žinia: populiarus dainininkas atsidūrė komoje

2025-11-19 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 18:00

Ukrainos dainininkas Mychailas Klimenko, grupės ADAM narys, kovoja su sunkiomis sveikatos problemomis.

Ligoninė (nuotr. 123rf.com)

Ukrainos dainininkas Mychailas Klimenko, grupės ADAM narys, kovoja su sunkiomis sveikatos problemomis.

REKLAMA
0

Apie menininko būklę, žinomą dėl hitų „Povilno“ ir „Au Au“, pranešta jo oficialioje Instagram paskyroje.

Kovoja su sunkia liga

„Draugai, Misha Klimenko (ADAM) jau du mėnesius kovoja su sunkiomis sveikatos problemomis – tuberkulioziniu meningitu. Po ilgalaikio gydymo ir stacionaro intensyvios priežiūros, Misha yra komos būsenoje. Prašome už jį melstis“, – rašė Aleksandro žmona, pasidalinusi nuotrauka iš ligoninės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by ADAM - Танцюй зі мною Повільно (@adamukraine)

REKLAMA
REKLAMA

Klimenko žmona taip pat atskleidė, kad gydymas kainuoja nemažai pinigų, todėl viešai kreipėsi į fanus prašydama paramos.

„Vienos gydymo dienos kaina viršija 25 000 grivinų. Jei galite mus paremti finansiškai, būtume labai dėkingi“, – rašė Aleksandra.

Priminsime, kad tuberkuliozinis meningitas yra klinikinė tuberkuliozės forma, kai centrinėje nervų sistemoje susidaro specifiniai uždegiminiai pažeidimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dolly Parton (nuotr. Vida Press)
Paaiškėjo naujausia žinia apie legendinės Dolly Parton sveikatos būklę

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų