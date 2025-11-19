Liūdna žinia: populiarus dainininkas atsidūrė komoje

Apie menininko būklę, žinomą dėl hitų „Povilno“ ir „Au Au“, pranešta jo oficialioje Instagram paskyroje.
Kovoja su sunkia liga
„Draugai, Misha Klimenko (ADAM) jau du mėnesius kovoja su sunkiomis sveikatos problemomis – tuberkulioziniu meningitu. Po ilgalaikio gydymo ir stacionaro intensyvios priežiūros, Misha yra komos būsenoje. Prašome už jį melstis“, – rašė Aleksandro žmona, pasidalinusi nuotrauka iš ligoninės.
Klimenko žmona taip pat atskleidė, kad gydymas kainuoja nemažai pinigų, todėl viešai kreipėsi į fanus prašydama paramos.
„Vienos gydymo dienos kaina viršija 25 000 grivinų. Jei galite mus paremti finansiškai, būtume labai dėkingi“, – rašė Aleksandra.
Priminsime, kad tuberkuliozinis meningitas yra klinikinė tuberkuliozės forma, kai centrinėje nervų sistemoje susidaro specifiniai uždegiminiai pažeidimai.
