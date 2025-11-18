Šie ženklai išduoda, kad patalynę keičiate per retai: įsidėmėkite

Naujausi tyrimai atskleidžia, kad susikaupusios dulkės, odos dalelės ir drėgmė sudaro palankią terpę įvairiems mikroorganizmams, kurie ilgainiui gali paskatinti tam tikrų ligų atsiradimą – štai kas gali rodyti, kad patalynę keičiate per retai, rašoma thesun.co.uk.
Egzema
Egzema – dažna būklė, sukelianti odos niežulį, jos sausėjimą. Teigiama, kad labiausiai paplitusi yra atopinės egzemos forma.
Pasak dr. Sabrina Felson, nešvarūs patalynės užvalkalai neretai gali pabloginti ligos simptomus.
„Per dieną atsikratote 500 milijonų odos ląstelių, o daugelis jų nukrenta būtent tuo metu, kai vartotės lovoje“, – sakė ji.
Be to, nešvarūs patalai gali sudirginti odą, ypač tuomet, kai ji trinasi tiesioginio kontakto metu.
Spuogai
Jeigu ryte atsikėlę netikėtai pamatėte išaugusį spuogą, gali būti, kad priežastis taip pat slypės pataluose.
Nors dažniausiai jie atsiranda veido srityje, tačiau taip pat jų pasitaiko ir krūtinės bei nugaros srityse.
„Nors spuogų atsiradimo priežastis nėra tiesiogiai susijusi bloga higiena, tačiau iš dalies kalti gali būti ir nešvarūs paklodės ar pagalvių užvalkalai.
Pakeisdami pagalvių užvalkalus kas dvi ar tris dienas, o likusią patalynės dalį – kartą per savaitę, galite sumažinti spuogų atsiradimą“, – aiškina „Bed Kingdom“ ekspertai.
Astma
Astma – kvėpavimo sutrikimas, kuris gali pasireikšti įvairaus amžiaus žmonėms.
Visgi, dažniausiai liga pasireiškia ankstyvoje vaikystėje, tačiau kai kuriais atvejais pirmą kartą gali išsivystyti ir suaugusiems asmenims.
Tam tikrais atvejais, negydomas astmos priepuolis gali sukelti net staigią mirtį. Ekspertai nustatė, kad dulkių erkutės, kurios reguliariai kaupiasi nešvariuose pataluose, gali sukelti astmą.
Būtent dėl šios priežasties „Bed Kingdom“ ekspertai ragina dažniau valyti miegamojo aplinka, nešvarius patalus skalbti aukštoje temperatūroje, kad žūtų visos juose esančios bakterijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!