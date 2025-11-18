 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie ženklai išduoda, kad patalynę keičiate per retai: įsidėmėkite

2025-11-18 15:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-18 15:50

Nors miegas dažnai siejamas su poilsiu ir atgaiva, daugelis žmonių vis dar pamiršta pasirūpinti svarbia jo dalimi – švaria patalyne. Ne vienas pripažįsta, kad užvalkalus keičia gerokai rečiau, nei rekomenduojama: vieni tai daro kas kelias savaites, o kiti tą pačią patalynę naudoja net kelis mėnesius. Vis dėlto toks įprotis gali turėti rimtų pasekmių sveikatai.

Patalynės ketiimas (nuotr. 123rf.com)

Nors miegas dažnai siejamas su poilsiu ir atgaiva, daugelis žmonių vis dar pamiršta pasirūpinti svarbia jo dalimi – švaria patalyne. Ne vienas pripažįsta, kad užvalkalus keičia gerokai rečiau, nei rekomenduojama: vieni tai daro kas kelias savaites, o kiti tą pačią patalynę naudoja net kelis mėnesius. Vis dėlto toks įprotis gali turėti rimtų pasekmių sveikatai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujausi tyrimai atskleidžia, kad susikaupusios dulkės, odos dalelės ir drėgmė sudaro palankią terpę įvairiems mikroorganizmams, kurie ilgainiui gali paskatinti tam tikrų ligų atsiradimą – štai kas gali rodyti, kad patalynę keičiate per retai, rašoma thesun.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Egzema

Egzema – dažna būklė, sukelianti odos niežulį, jos sausėjimą. Teigiama, kad labiausiai paplitusi yra atopinės egzemos forma.

REKLAMA

Pasak dr. Sabrina Felson, nešvarūs patalynės užvalkalai neretai gali pabloginti ligos simptomus.

„Per dieną atsikratote 500 milijonų odos ląstelių, o daugelis jų nukrenta būtent tuo metu, kai vartotės lovoje“, – sakė ji.

Be to, nešvarūs patalai gali sudirginti odą, ypač tuomet, kai ji trinasi tiesioginio kontakto metu.

Spuogai

Jeigu ryte atsikėlę netikėtai pamatėte išaugusį spuogą, gali būti, kad priežastis taip pat slypės pataluose.

REKLAMA
REKLAMA

Nors dažniausiai jie atsiranda veido srityje, tačiau taip pat jų pasitaiko ir krūtinės bei nugaros srityse.  

„Nors spuogų atsiradimo priežastis nėra tiesiogiai susijusi bloga higiena, tačiau iš dalies kalti gali būti ir nešvarūs paklodės ar pagalvių užvalkalai.

Pakeisdami pagalvių užvalkalus kas dvi ar tris dienas, o likusią patalynės dalį – kartą per savaitę, galite sumažinti spuogų atsiradimą“, – aiškina „Bed Kingdom“ ekspertai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Astma

Astma – kvėpavimo sutrikimas, kuris gali pasireikšti įvairaus amžiaus žmonėms.

Visgi, dažniausiai liga pasireiškia ankstyvoje vaikystėje, tačiau kai kuriais atvejais pirmą kartą gali išsivystyti ir suaugusiems asmenims.

Tam tikrais atvejais, negydomas astmos priepuolis gali sukelti net staigią mirtį. Ekspertai nustatė, kad dulkių erkutės, kurios reguliariai kaupiasi nešvariuose pataluose, gali sukelti astmą.

Būtent dėl šios priežasties „Bed Kingdom“ ekspertai ragina dažniau valyti miegamojo aplinka, nešvarius patalus skalbti aukštoje temperatūroje, kad žūtų visos juose esančios bakterijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų