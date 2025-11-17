 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Naktį vis pabundate panašiu metu? Tai gali išduoti klastingą kepenų ligą

2025-11-17 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-17 18:10

Nemažai žmonių gyvena nė neįtardami, kad jų kepenys jau kurį laiką patiria tylų krūvį. Iš pirmo žvilgsnio nekalti simptomai, pavyzdžiui, keistai dažni prabudimai naktį, gali būti ženklas, kad organizmas siunčia rimtą signalą.

Miegas (nuotr. Shutterstock.com)

Nemažai žmonių gyvena nė neįtardami, kad jų kepenys jau kurį laiką patiria tylų krūvį. Iš pirmo žvilgsnio nekalti simptomai, pavyzdžiui, keistai dažni prabudimai naktį, gali būti ženklas, kad organizmas siunčia rimtą signalą.

0

Nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga (NAKSL) ilgą laiką vystosi nepastebimai, tačiau laiku neįvertinta gali sukelti pavojingų padarinių. Moksliniai šaltiniai, tarp jų ir leidinys „Nature and Science of Sleep“, pabrėžia, kad miego kokybės pokyčiai neretai atspindi kepenų būklės prastėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė, kas išduoda kepenų ligas

Kanzaso mieste dirbantis integruotos ir funkcinės medicinos specialistas bei chiropraktikas dr. Brianas Lunas siūlo atkreipti dėmesį į laiką, kuriuo prabundate, kad nustatytumėte, ar miego sutrikimus sukelia ne kepenų liga.

Ekspertas paaiškino: „Dažniausia prabudimo tarp 1 ir 4 val. ryto priežastis yra kepenų problemos. Gali būti, kad sergate kepenų uždegimu arba jūsų kepenys yra suriebėjusios, sergate vadinama nealkoholine kepenų suriebėjimo liga.“

Pasak žurnalo „Journal of Thoracic Disease“, miego sutrikimai pasireiškia maždaug 60-80 proc. pacientų, sergančių lėtinėmis kepenų ligomis. Dažniausiai pasireiškia nemiga, mieguistumas dieną, suprastėja miego kokybė, išsivysto neramių kojų sindromas.

B. Lunas teigė: „Kai kepenis apsunkina susikaupę riebalai, jos nebegali efektyviai ir veiksmingai funkcionuoti ir detoksikuoti organizmo.

Kadangi toksinai negali būti saugiai neutralizuoti ir pašalinti iš organizmo, padidėja degeneracinių ligų rizika. Kepenų suriebėjimo liga beveik visada pasireiškia kartu su atsparumu insulinui, vystosi antro tipo diabetas.“

Prielaida, kad kepenų ligos priverčia prabusti tam tikru metu, atkeliavo iš kinų medicinos, kuri teigia, kad taip veikia žmogaus biologinis laikrodis.

Gydytojas pridūrė: „Mūsų cirkadinis ritmas yra pagrindinis „vidinis laikrodis“, kuris užtikrina, kad visi mūsų organai ir vidinės biologinės sistemos veiktų darniai.

Būtent laiko tarpe nuo 1 iki 4 val. nakties kepenys valosi ir detoksikuoja organizmą, kol mes miegame. Jei kepenų veikla yra sulėtėjusi arba apsunkinta, kepenų valymosi metu organizmas skirs daugiau energijos detoksikacijai, todėl nervų sistema jus prabudins.“

Keiskite gyvenimo būdą

Vis dėlto, reikėtų pažymėti, kad su amžiumi žmogaus cirkadinis ritmas gali keistis, todėl ankstyvi rytiniai prabudimai dažniau pasitaiko vyresnio amžiaus žmonėms.

Pasak Miego fondo, vyresnio amžiaus žmonių tarpe labiau paplitusi tendencija kiekvieną naktį prabusti tris-keturis kartus.

Galimos su amžiumi susijusių miego įpročių pokyčių priežastys gali būti įvairios būklės, pavyzdžiui, nikturija, nerimas ir kiti sutrikimai.

Nors trūksta tyrimų, patvirtinančių kepenų ligų įtaką prabudimams minėtuoju laiku, kai kurie tyrimai susiejo prabudimo laiką su įvairiais gyvenimo būdo veiksniais.

2015 m. žurnale „Journal of Public Health“ paskelbti tyrimai rodo, kad sunkumas užmigti pusvalandį ir daugiau laiko yra prastos mitybos ir nesaikingo alkoholio vartojimo pasekmė. Kitaip tariant, paaiškėjo, kad nekokybiškas miegas susijęs su nesveiku, netinkamu gyvenimo būdu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

