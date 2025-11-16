Prieš naktį ragina suvalgyti 1 produktą: užmigsite turbo greičiu

Pasak dietologės Karman Meyer, migdoluose yra tiek magnio, tiek melatonino – mikroelementų, kurie padeda kūnui atsipalaiduoti ir lengviau užmigti.
Tai reiškia, kad „nedidelė saujelė migdolų prieš miegą gali švelniai pagerinti jūsų miego kokybę“, sako ji.
Migdolų nauda miegui
Pagal savo maistinę sudėtį, migdolai gali padėti geriau išsimiegoti, rašoma health.com.
Kaip aiškina Mičigano valstijos universiteto profesorė Robin Tucker, migdolai yra puikus magnio šaltinis. Šis mineralas ramina nervų sistemą, mažina nerimo ir netgi depresijos simptomus, todėl užmigti tampa lengviau.
Be to, magnis dalyvauja melatonino – hormono, reguliuojančio miego ritmą – gamyboje organizme.
Melatonino yra ir pačiuose migdoluose – ypač jei valgote juos niekaip neapdorotus. Be to, migdoluose randama cinko ir triptofano – abu šie junginiai taip pat prisideda prie melatonino gamybos.
„Šis derinys suteikia tinkamų maistinių medžiagų, kurios gali palaikyti sveiką miegą“, – aiškina dietologė Julie Stefanski.
Vienoje porcijoje migdolų (apie 30 g) yra: – 6,4 g baltymų; – 3,2 g skaidulų; – 12,75 g nesočiųjų riebalų.
Pasak K. Meyer, toks baltymų, skaidulų ir „gerųjų“ riebalų derinys padeda išlaikyti pastovų cukraus kiekį kraujyje per naktį, o tai mažina staigių prabudimų riziką.
Be to, šie trys komponentai suteikia didesnį sotumo jausmą – todėl migdolai yra geresnis pasirinkimas vėlyvam užkandžiui nei saldūs ar perdirbti maisto produktai.
Ką sako tyrimai apie migdolus ir miegą?
Remiantis jų maistine verte, migdolai primena tobulą būdą geriau išsimiegoti, tačiau tyrimų šia tema kol kas nedaug.
2019 m. Irano mokslininkai paprašė 446 studentų dvi savaites kasdien suvalgyti po 10 migdolų. Tyrimo pradžioje 78 proc. studentų skundėsi nemiga, o po dviejų savaičių šis skaičius sumažėjo iki 69 proc.
Kitas 2024 m. atliktas tyrimas su 64 suaugusiaisiais parodė, kad tie, kurie 20 savaičių valgė po 60 g migdolų kasdien, miegojo geriau ir rečiau prabusdavo naktį.
Vis dėlto, anot J. Stefanski, tyrimai buvo nedidelės apimties, todėl kol kas nėra aišku, ar mažesnis migdolų kiekis suteiktų tokią pačią naudą. Be to, kaip pabrėžia profesorė, dalyvių miego kokybė prieš tyrimą taip pat galėjo paveikti rezultatus.
„Tikėtina, kad migdolai gali turėti teigiamą poveikį miegui, tačiau kol kas turimų įrodymų neužtenka tai patvirtinti“, – sako ji.
Kaip pasirinkti tinkamą užkandį prieš miegą
Jeigu vakarais jaučiate alkį, saujelė migdolų gali būti visai gera mintis – net jei teigiamas poveikis miegui nėra garantuotas. Kaip aiškina R. Tucker, „užmigti ypač sunku, kai esate alkani“, todėl lengvas, sveikas užkandis, pavyzdžiui, migdolai, gali padėti.
Meyer siūlo dar geresnį derinį: saujelė migdolų (apie 30 g) ir džiovintos vyšnios, kurios taip pat gausios melatonino.
Vis dėlto, jei kenčiate nuo refliukso, reikėtų pasisaugoti – J. Stefanski įspėja, kad riebūs produktai, tokie kaip migdolai, skatina didesnį rūgšties išsiskyrimą skrandyje, kas kai kuriems gali ir trukdyti miegoti.
Svarbu ir tai, ką valgote dienos metu. Kaip pažymi R. Tucker, „aukštesnės kokybės mityba siejama su geresniu miegu“. Tad jūsų meniu turėtų netrūkti riešutų (pavyzdžiui, graikinių), ankštinių daržovių, vaisių, daržovių, liesos mėsos, pieno produktų bei viso grūdo gaminių.
O prieš miegą reikėtų vengti kofeino turinčių gėrimų, alkoholio, riebių, saldžių ar labai sūrių produktų, taip pat aštraus maisto.