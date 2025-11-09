Kokia poza miegate? Štai ką tai išduoda apie jus

Būtent todėl įvairūs asmenybės testai internete nuolat sulaukia didžiulio populiarumo – jie leidžia pažvelgti į save iš kitos perspektyvos. Vienas tokių testų šiuo metu plinta socialiniuose tinkluose ir žada atskleisti jūsų tikrąją prigimtį pagal tai, kokia poza miegate, rašoma timesofindia.com.
Šiuo konkrečiu testu „Instagram“ tinkle pasidalijo Marina Neuralean ir jis paremtas skirtingų miegojimo pozų nuotrauka. Kaip sako ji, tereikia pažvelgti į iliustraciją, pasirinkti miego pozą, kuri jums labiausiai būdinga, ir perskaityti, ką ji apie jus atskleidžia.
Nors tai – ne psichologija paremtas asmenybės testas, o veikiau pramoga, tai gali suteikti įdomių įžvalgų apie pačius save.
A poza: ant nugaros (rankos prie šonų arba ištiestos)
„Jūsų smegenys jaučiasi saugios. Esate linkę į pasitikėjimą savimi, atvirumą ir optimizmą – mokate priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, nemėgindami visko kontroliuoti. Ši poza dažnai pastebima tarp žmonių, kurie pasitiki savimi ir kitais“, – sako Marina.
Tokie žmonės paprastai turi stiprų emocinį stuburą, yra racionalūs, tačiau moka mėgautis gyvenimu ir vertina ramybę. Jie geba susitvarkyti su iššūkiais ir dažnai būna atrama kitiems.
B poza: vaisiaus poza (susirietus)
„Jei miegate priglaudę kelius prie krūtinės, jūsų nervų sistema signalizuoja apie apsaugos poreikį. Tai normali reakcija į vidinę įtampą ar nerimą – jūsų smegenys ieško komforto ir saugumo“, – aiškina Marina.
Tai dažniausia miego poza, ypač tarp moterų. Ji rodo jautrumą, empatiją ir emocinio artumo poreikį. Šie žmonės dažnai turi turtingą vidinį pasaulį, tačiau išoriškai gali atrodyti uždari ar santūrūs.
C poza: ant pilvo (rankos po pagalve arba prie šonų)
„Esate veiksmo žmogus. Ši poza siejama su socialumu, atvirumu naujai patirčiai ir noru kontroliuoti situacijas. Tačiau ji taip pat gali rodyti jautrumą kritikai ir vidinį poreikį saugoti savo ribas“, – sako ji.
Tokie žmonės dažnai yra energingi, praktiški ir savarankiški. Jie mėgsta, kai viskas vyksta pagal planą, tačiau kartais patys sau sukelia papildomo streso, stengdamiesi viską sukontroliuoti.
D poza: ant šono (rankos po galva arba ištiestos išilgai kūno)
„Jūsų smegenys balansuoja tarp atvirumo ir atsargumo. Žmonės, kurie miega ant šono ištiestomis rankomis, dažniausiai būna draugiški, tačiau kruopščiai renkasi, kuo pasitikėti“, – aiškina Marina.
Tokie asmenys pasižymi stabilumu ir racionalumu, mėgsta tvarką, bet nėra uždari naujovėms. Jie apgalvotai priima sprendimus, retai keičia savo nuomonę ir vertina lojalumą.
Vis tik, kaip pabrėžia Marina, šie testai skirti tik pramogai ir ne visada gali būti 100 procentų tikslūs. Vis dėlto jie gali padėti smagiai pažvelgti į save ir geriau suprasti, kodėl jūsų kūnas renkasi tam tikrą būdą ilsėtis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!