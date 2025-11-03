Valgykite šį produktą pusryčiams: nustebsite, kaip pagerės jūsų miegas

Prabangių miegamojo baldų kompanijos „Comfybedss“ duomenimis, frazė „Kaip pabusti mažiau pavargus“ kas mėnesį „Google“ paieškoje ieškoma daugiau nei 1 000 kartų, o dažniausiai šios paieškos išauga šaltuoju metų laiku.
Bendradarbiaudama su šia įmone, daktarė Deborah Lee, miego ekspertė iš „Doctor Fox“, atskleidė, koks produktas gali padėti geriau išsimiegoti, jei jį suvalgysite iš karto pabudę, rašo express.co.uk.
Ji taip pat pasidalijo patarimais, kaip ryte pabusti greičiau ir jaustis labiau pailsėjus.
Pusryčiai – itin svarbūs
Daktarė Lee sako:
„Kartais būna lengva tiesiog paimti batonėlį ar įsimesti duoną į skrudintuvą, bet pusryčiai, kuriuose yra daug angliavandenių ir baltymų, padės jums greičiau pabusti ir tapti budresniems.“
„Kiaušiniai – puikus baltymų šaltinis, todėl jei turite laiko pasigaminti omletą su mėgstama mėsa ar sūriu, tai būtų puikus pasirinkimas.“
Tačiau ekspertė taip pat ir perspėja:
„Saldūs pusryčiai, pavyzdžiui, kai kurie dribsniai, gali sukelti cukraus kiekio kraujyje šuolį, dėl kurio ryte jausitės dar labiau apsnūdę.“
Keturi būdai pabusti žvalesniems
1. Venkite kavos iškart pabudę
Jei kiaušiniai – kone būtinas pusryčių produktas, kavos patariama vengti bent 45 minutes po pabudimo.
„Natūralu, kad pirmas noras atsibudus – griebtis puodelio kavos. Bet geriau šiek tiek palaukti – po 45 minučių kofeinas veiks efektyviau“, – aiškina daktarė Lee.
2. Puoselėkite savo cirkadinį ritmą
„Cirkadinis ritmas – tai jūsų kūno laikrodis, nurodantis, kada miegoti ir kada keltis. Norint jį išlaikyti stabilų, reikia eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kasdien“, – sako daktarė.
Ji pabrėžia, kad svarbi ne tik miego rutina, bet ir dienos įpročiai – valgymo laikas, dušo rutina bei laikas, kai atsijungiate nuo technologijų.
„Savaitgaliais tai gali būti sunkiau, bet laikantis rutinos, pirmadienio rytas bus daug lengvesnis.“
3. Rytinis judėjimas
„Nedaug žmonių su džiaugsmu užsiima rytiniu sportu, bet tyrimai rodo, kad 30 minučių vidutinio intensyvumo mankšta padeda pabusti daug greičiau“, – aiškina daktarė Lee.
Tai neturi būti varginantis treniruotės seansas – pakanka ir greito pasivaikščiojimo aplink kvartalą ar kelių pritūpimų.
4. Įsileiskite šviesos
„Kai akys pamato šviesą, smegenys gauna signalą, kad metas pabusti. Jei turite užtemdančias užuolaidas, tai gali klaidinti jūsų biologinį laikrodį,“ – teigia daktarė.
Ji pataria naudoti naktinę lempą ar net šviesos terapijos lempą, kurių populiarumas vis labiau auga. Jos švelniai pažadina, neleidžia patirti staigaus šviesos šoko.
„Vis dėlto geriausia – natūrali šviesa. Tad vos pabudę atitraukite užuolaidas arba išeikite į lauką, kad greičiau prabustumėte.“
