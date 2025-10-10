Rytą pradedate su kavos puodeliu? Turime jums liūdnų žinių

Dr. Karan Raj, kuris savo populiarioje „TikTok“ paskyroje reguliariai dalijasi patarimais apie sveikatą, pasirodė BBC „Morning Live“ laidoje, kurioje paragino žmones atsisakyti kofeino rytiniuose gėrimuose.
Jis pasakė, kad turėtumėte kavą gerti vėliau dienos eigoje.
Ragina atsisakyti kavos ryte
Kabėdamas su laidos vedėja Gethin Jones, dr. Karan sakė: „Negerkite kavos vos atsikėlę, kad atsibustumėte. Jūsų kūnas natūraliai jus pažadina su kortizoliu, todėl ryte atsiranda kortizolio padidėjimas. Taigi išsaugokite savo kavą iki šiek tiek vėlesnio laiko, kai sumažės kortizolis ir energija – tada galite vartoti kofeiną.“
Patarimu anksčiau daktaras pasidalijo ir „TikTok“, kuriame įvardijo du paprastus ankstyvo ryto įpročius, kurie gali neigiamai paveikti jūsų energijos lygį, rašo dailystar.co.uk.
„Paspaudžiate snaudimo mygtuką. Tai įtikina jūsų kūną, kad pereinate į kitą miego ciklą, todėl išsiskiria hormonai, skatinantys mieguistumą. Tada, kai atsikeliate iš lovos, jūsų kūnas yra pilnas miego hormonų, dėl kurių jaučiatės pavargę dar keturias valandas“, – aiškino dr. Karan Raj.
Atskleidė, kokias klaidas darome ryte
Jis taip pat paminėjo dar vieną įprotį, kurį turi daugelis – imti į rankas telefoną vos atsibudus.
„Jūs paimate į rankas telefoną. Kai atsikeliate ryte, smegenys palaipsniui didina budrumą – pereina nuo delta iki teta ir iki alfa smegenų bangų. Žiūrint į telefoną, praleidžiama teta ir alfa smegenų banga, todėl atsiduriate ant slenksčio“, – aiškino gydytojas.
Pastarieji patarimai sukėlė diskusijų bangą komentarų skiltyje – kai kurie norėjo palengvinti savo rytus, o kiti nenorėjo keisti savo įpročių.
Vienas vartotojas rašė: „Bet daktare... Tos papildomos penkios minutės miego ryte yra geriausia ryto dalis.“
„Žmonės nėra saugūs šalia manęs, kol neišgėriau rytinės kavos“, – juokavo kitas.
Trečiasis padėkojo už naudingus patarimus: „Ačiū, daktare. Nuostabi informacija kaip visada.“
