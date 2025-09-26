Pagal naują JAV susitarimą „TikTok“ kontroliuos Trumpo sąjungininkai

Pagal šį susitarimą Kinijos nuosavybės teisės į „TikTok“ Jungtinėse Valstijose sumažėtų iki 20 proc., o Pekinas penktadienį pakartojo raginimą šiuo klausimu elgtis „atvirai ir sąžiningai“.
Itin populiari trumpų vaizdo įrašų platforma teigia turinti daugiau kaip 170 mln. naudotojų JAV – t. y. tarp jų turėtų būti beveik pusė didžiausią pasaulyje ekonomiką turinčios šalies gyventojų.
Tačiau susirūpinimas dėl nacionalinio saugumo paskatino Vašingtoną pamėginti išplėšti iš Kinijos motininės bendrovės „ByteDance“ rankų „TikTok“ veiklą JAV.
Ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose vykusioje pasirašymo ceremonijoje D. Trumpas sakė, kad JAV programėlės versiją valdys „labai patyrę“ investuotojai, visi jo sąjungininkai, ir reikalavo, kad programėlė nesilaikytų jokios politinės linijos.
Tarp investuotojų būtų debesų kompiuterijos milžinės „Oracle“ įkūrėjas Larry Ellisonas, technologijų investuotojas Michaelas Dellas ir žiniasklaidos magnatas Rupertas Murdochas.
„Siūlomas pardavimas leistų milijonams amerikiečių, kurie kasdien naudojasi „TikTok“, ir toliau ja naudotis, kartu užtikrinant nacionalinį saugumą“, – teigiama D. Trumpo įsake.
„Jei galėčiau ją padaryti 100 proc. MAGA, taip ir padaryčiau, bet, deja, taip neišeis. Ne... su kiekviena grupe, kiekviena filosofija, kiekviena politika bus elgiamasi labai sąžiningai“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
Manoma, kad šiame sandoryje taip pat dalyvauja investicijų bendrovė „Silver Lake Management“ ir Silicio slėnio rizikos kapitalo įmonė „Andreessen Horowitz“.
„Slaptasis ingredientas“
Prezidentas patvirtino, kad JAV „TikTok“ versijoje bus įdiegtas vietinis šios programėlės vertingojo algoritmo modelis.
Šis algoritmas dažnai vadinamas „TikTok“ „slaptuoju ingredientu“, jis per kelerius metus padėjo programėlei tapti viena populiariausių socialinės žiniasklaidos platformų pasaulyje.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas pirmadienį sakė, kad algoritmas bus „nuolat stebimas“ siekiant užtikrinti, kad jam „nebūtų daroma netinkama įtaka“.
Naujoji „TikTok“ sąranga yra atsakas į D. Trumpo pirmtako Joe Bideno laikais priimtą įstatymą, kuris vertė „ByteDance“ parduoti savo padalinį JAV arba būti uždraustam savo didžiausioje rinkoje.
JAV politikos formuotojai, įskaitant D. Trumpą per jo pirmąją kadenciją, įspėjo, kad Kinija gali naudoti „TikTok“ amerikiečių duomenims išgauti arba daryti įtaką per savo algoritmą.
D. Trumpas ne kartą atidėjo įstatymo vykdymą, priimdamas kelis iš eilės vykdomuosius įsakus, paskutinį kartą pratęsdamas terminą iki 2025 m. gruodžio 16 dienos.
Ketvirtadienio įsaku šis terminas dar labiau pratęstas, suteikiant 120 dienų vykdymo atidėjimą, kad sandoris būtų užbaigtas iki sausio 23 dienos.
Xi Jinpingas davė sutikimą
Viceprezidentas JD Vance‘as, buvęs rizikos kapitalo investuotojas, vadovavęs komandai, ieškojusiai sprendimo dėl „TikTok“, sakė, kad JAV subjekto vertė – maždaug 14 mlrd. JAV dolerių, tačiau pridūrė, kad galiausiai jos kainą nustatys investuotojai.
Paklaustas, ar Kinijos valdžios institucijos pasirašė sandorį, D. Trumpas atsakė, kad prezidentas Xi Jinpingas praėjusią savaitę telefoninio pokalbio metu davė savo sutikimą.
„Labai gerbiu prezidentą Xi ir labai vertinu tai, kad jis pritarė šiam sandoriui, nes tam, kad jis būtų tinkamai įvykdytas, mums tikrai reikėjo Kinijos paramos“, – sakė jis.
Po D. Trumpo ir Xi pokalbio valstybinis transliuotojas CCTV sakė, kad Xi savo kolegai iš JAV pabrėžė, jog Kinija remia rinkos principais pagrįstas derybas, kurios atitinka Kinijos įstatymus.
Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas pakartojo šią mintį penktadienį vykusiame įprastiniame brifinge. „Tikimės, kad JAV užtikrins atvirą, sąžiningą ir nediskriminacinę verslo aplinką Kinijos bendrovėms, investuojančioms JAV“, – sakė jis.
„TikTok“ iš karto neatsakė į užklausą, kurioje buvo prašoma pateikti komentarą ir patvirtinimą.
