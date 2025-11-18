Venkite šių produktų: pilve virsta grynu cukrumi

Amerikos medicinos asociacija (AMA) išskiria keletą įprastų maisto produktų, kurie, nors daug kas net neįtaria, gali turėti neigiamos įtakos cukraus kiekiui kraujyje, rašoma theexpress.com.
Milijonai žmonių pasaulyje serga cukriniu diabetu arba priešdiabetine būkle, o gyvenimo būdo pokyčiai gali reikšmingai pagerinti sveikatą ir gyvenimo kokybę.
„Gerai žinoma, kad suvalgius kažko saldaus, pavyzdžiui, šokoladinio pyrago, cukraus kiekis kraujyje pakyla, todėl niekas tuo nesistebi.
Vis tik daugelis pacientų nežino, kad krakmolingi maisto produktai, kurie visai nėra saldūs, gali dar labiau padidinti cukraus kiekį kraujyje“, – sako prevencinės kardiologijos gydytojas, Gaples instituto vykdantysis direktorius dr. Stephenas Devriesas.
Štai trys maisto produktai, kurie gali sukelti didelį cukraus kiekio šuolį, net jei neatrodo pavojingi:
Beigeliai
Nors gali atrodyti, kad beigelis yra sveikesnis pasirinkimas nei spurga, tai – klaidinanti prielaida.
Beigeliuose yra daug krakmolo, kuris organizme suskaidomas į gliukozę. Dėl to, pasak AMA, beigelis gali sukelti net didesnį glikeminį šuolį, t. y. stipriau pakelti cukraus kiekį kraujyje.
„Pacientai paprastai žino, kad saldūs maisto produktai, tokie kaip spurgos, yra prastas pasirinkimas, todėl jie gali manyti, kad pakeisti spurgas beigeliu yra geresnis sprendimas.
Visgi daug kas nesupranta, kad krakmolingi produktai gali sukelti dar didesnį cukraus šuolį nei saldumynai“, – aiškina S. Devriesas.
Nepaisant to, tai nereiškia, kad reikėtų grįžti prie spurgų. Gydytojas rekomenduoja atsisakyti abiejų ir rinktis avižinius dribsnius su vaisiais.
Bulvės
„Bulvės yra daržovės, bet ne visos daržovės yra vienodai naudingos. Baltos bulvės turi labai aukštą glikemijos indeksą.
Dėl to keptos baltos bulvės gali padidinti cukraus kiekį kraujyje net labiau nei spurgos“, – sako S. Devriesas.
AMA pažymi, kad šaltos bulvės turi mažesnį glikemijos indeksą nei karštos. Geresnės alternatyvos – pupelės arba žiediniai kopūstai.
Baltieji ryžiai
Nors balti ryžiai dažnai nelaikomi nesveiku pasirinkimu, jie taip pat gali sukelti staigų cukraus kiekio padidėjimą. Maži ryžių grūdeliai beveik visiškai sudaryti iš krakmolo, todėl turi aukštą glikemijos indeksą.
Norint to išvengti, S. Devriesas siūlo vietoje baltųjų ryžių rinktis neskaldytų grūdų ryžius.
„Neskaldytų grūdų produktai yra aiškiai pranašesni už rafinuotus, tačiau ir jų nereikėtų vartoti neribotai.
Net ir dideli rudųjų ryžių kiekiai vis tiek gali padidinti gliukozės kiekį kraujyje“, – pabrėžia gydytojas.
