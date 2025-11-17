Ragina 1 augalą pasidėti prie lovos: rezultatas maloniai nustebins

Nors išvaizda paprasta, augalas turi eterinių aliejų, kurie gali atkimšti nosį, sumažinti uždegimą, nuraminti odą ar net pagerinti miegą.
Šiandien kvapnioji pelargonija vėl atrandama iš naujo – ir dažnas stebisi, kokia galinga ji iš tikrųjų yra, rašoma fakt.pl.com.
Kuo šis augalas ypatingas?
Kvapnioji pelargonija, dar vadinama jeronimu, yra giminaitė žydinčių balkono pelargonijų, tačiau nuo jų skiriasi ne tik kvapu, bet ir savybėmis.
Nors šio augalo žiedai nėra įspūdingi, jis turi nepaprastą privalumą: jis atbaido uodus ir valo patalpų orą.
Tačiau svarbiausia – jo gydomosios savybės. Teigiama, kad šio augalo eteriniai aliejai turi antivirusinių savybių, jų lapuose esantys flavonoidai, taninai ir rūgštys veikia priešuždegimiškai.
Ragina pasidėti prie lovos
Padėkite jeronimą prie lovos ir dažnai pauostykite jos lapus. Aromatas atkemša nosį ir mažina gleivinės patinimą.
Patogus būdas: susmulkintą lapą įdėkite tarp dviejų servetėlių, nešiokitės su savimi, reguliariai įkvėpkite aromato.
Pelargonija sąnariams ir odai
Sutrinkite saują jeronimo lapų, uždėkite ant skaudamo kelio, riešo ar kito sąnario, apriškite tvarsčiu. Lapai turi antireumatinį poveikį, o šilti užpilo likučiai taip pat tinka kompresams.
