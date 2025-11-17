 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ragina 1 augalą pasidėti prie lovos: rezultatas maloniai nustebins

2025-11-17 13:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-17 13:50

Dar ankstesniais laikais šis augalas stovėjo ant kone kiekvienos palangės – ne tik dėl savo  kvapo, bet ir dėl neįtikėtinų gydomųjų savybių. Kvapnioji pelargonija, daugeliui geriau žinoma kaip jeronimas, iki šiol laikoma vienu universaliausių namų augalų. Vos patrintas tarp pirštų, jis skleidžia citrusų, mėtų ir rožių aromatą, o tai – ne tik malonus kvapas, bet ir tikra pagalba sveikatai.

Kambariniai augalai (nuotr. 123rf.com)

0

Nors išvaizda paprasta, augalas turi eterinių aliejų, kurie gali atkimšti nosį, sumažinti uždegimą, nuraminti odą ar net pagerinti miegą.

Šiandien kvapnioji pelargonija vėl atrandama iš naujo – ir dažnas stebisi, kokia galinga ji iš tikrųjų yra, rašoma fakt.pl.com.

Kuo šis augalas ypatingas?

Kvapnioji pelargonija, dar vadinama jeronimu, yra giminaitė žydinčių balkono pelargonijų, tačiau nuo jų skiriasi ne tik kvapu, bet ir savybėmis.

Nors šio augalo žiedai nėra įspūdingi, jis turi nepaprastą privalumą: jis atbaido uodus ir valo patalpų orą.

Tačiau svarbiausia – jo gydomosios savybės. Teigiama, kad šio augalo eteriniai aliejai turi antivirusinių savybių, jų lapuose esantys flavonoidai, taninai ir rūgštys veikia priešuždegimiškai.

Ragina pasidėti prie lovos

Padėkite jeronimą prie lovos ir dažnai pauostykite jos lapus. Aromatas atkemša nosį ir mažina gleivinės patinimą.

Patogus būdas: susmulkintą lapą įdėkite tarp dviejų servetėlių, nešiokitės su savimi, reguliariai įkvėpkite aromato.

Pelargonija sąnariams ir odai

Sutrinkite saują jeronimo lapų, uždėkite ant skaudamo kelio, riešo ar kito sąnario, apriškite tvarsčiu. Lapai turi antireumatinį poveikį, o šilti užpilo likučiai taip pat tinka kompresams.

