Atsakė į amžiną klausimą: kas nutinka vyrams, kurie ilgą laiką gyvena be sekso?

Seksas veikia viską – nuo hormonų gamybos iki smegenų chemijos. Kai vyras ilgą laiką nevykdo lytinių santykių, jo kūnas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo amžiaus.
Testosteronas – vyriškas lytinis hormonas – kinta priklausomai nuo seksualinės veiklos. Reguliarūs lytiniai santykiai padeda reguliuoti šį hormoną, palaikant energijos lygį, raumenų masę ir net protinį aštrumą.
Seksas taip pat natūraliai mažina stresą. Jis mažina kortizolio (streso hormono) lygį ir didina endorfinus, kurie gerina nuotaiką ir miegą.
Kas nutinka jauniems vyrams (18–30), kurie susilaiko nuo sekso?
Tai vyrų reprodukcinio amžiaus pikas. Testosterono lygis aukštas, spermatozoidų gamyba pilna, o seksualinis potraukis natūraliai didelis. Bet kas nutinka, jei jaunas vyras ilgą laiką nevykdo lytinių santykių?
Testosterono lygio svyravimai
Iš pradžių testosterono lygis gali šiek tiek pakilti. Tyrimai rodo, kad trumpalaikė abstinencija (kelios dienos) gali sukelti laikina testosterono šuolį. Tačiau ilgalaikė abstinencija dažnai lemia palaipsniui mažėjantį lygį.
Kodėl? Seksualinė veikla padeda reguliuoti testosteroną. Be jos kūnas lėtina gamybą, o tai gali sukelti energijos sumažėjimą, nuotaikos svyravimus ir silpnesnį raumenų augimą.
Padidėjusi seksualinė frustracija ir protinė „migla“
Jauni vyrai su aukštu testosteronu natūraliai turi stipresnį seksualinį potraukį. Kai šis potraukis nėra patenkintas, gali padidėti frustracija, dirglumas ir net sunkumai susikaupti.
Seksas išskiria dopaminą – smegenų „atlygio“ cheminę medžiagą. Be seksualinės veiklos dopamino lygis gali kristi, todėl vyras gali jaustis nepasiruošęs ir vangus.
Galimos naktinės emisijos („šlapi sapnai“)
Jeigu jaunas vyras visiškai susilaiko, kūnas randa būdų reguliuoti spermatozoidų gamybą. Tai dažnai sukelia naktines emisijas – kūno būdas subalansuoti reprodukcinę sistemą.
Didesnė disciplina ir koncentracija (jei tinkamai valdoma)
Kai kurie jauni vyrai teigia, kad susilaikant jaučiasi labiau susikoncentravę ir motyvuoti. Tai dažna praktikoje, vadinamoje sėklos sulaikymu, kur teigiama, kad padidėja energija ir protinis aiškumas. Tačiau tai veikia tik tuo atveju, jei perteklinė energija nukreipiama į fizinę veiklą, verslą ar asmeninį tobulėjimą.
Kas nutinka vidutinio amžiaus vyrams (30–50), kurie susilaiko nuo sekso?
Sulaukus 30–40 metų testosterono lygis natūraliai pradeda mažėti – apie 1 % per metus. Ilgalaikis nesant sekso gali pagreitinti šį procesą.
Testosterono kritimas sparčiau
Skirtingai nei jauni vyrai, vidutinio amžiaus vyrai patiria pastovų testosterono mažėjimą, jei ilgai nesimylima.
Tai lemia:
1) mažesnį energijos lygį
2) sumažėjusią motyvaciją
3) raumenų masės praradimą
4) padidėjusį kūno riebalų kiekį
Padidėjęs stresas ir nerimas
Seksas natūraliai mažina stresą: mažina kortizolį ir didina oksitocino lygį, hormono, kuris skatina artumą, kiekį. Be sekso streso lygis gali kilti, sukelti nerimą, dirglumą ir miego problemas.
Silpnesnės erekcijos ilgainiui
Reguliarūs lytiniai santykiai palaiko kraujotaką varpos srityje. Ilgalaikė abstinencija sumažina kraujo tekėjimą, todėl erekcijos gali silpnėti. Kai kuriais atvejais tai gali prisidėti prie erekcijos sutrikimų, ypač jei kartu nesveika mityba, stresas ar fizinio aktyvumo trūkumas.
Padidėjusi prostatos problemų rizika
Kai kurie tyrimai rodo, kad reguliari ejakuliacija padeda palaikyti prostatos sveikatą. Ilgalaikė abstinencija gali padidinti prostatos padidėjimo ar net vėžio riziką, nors reikia daugiau tyrimų. Tačiau vyrai, kurie praktikuoja neseksualią ejakuliaciją (per masturbaciją), išlaiko dalį šių sveikatos privalumų.
Kas nutinka vyresniems vyrams (50+), kurie susilaiko nuo sekso?
Senstant testosterono lygis natūraliai mažėja, o įtaką daro ir kiti sveikatos veiksniai. Bet ar abstinencija veikia vyresnius vyrus kitaip?
Greitesnis testosterono ir gyvybingumo kritimas
Vyresni vyrai jau turi mažesnį testosteroną, o ilgalaikė abstinencija gali jį dar labiau sumažinti. Trūkstant seksualinės veiklos, gali atsirasti:
1) raumenų tono praradimas
2) didesnis nuovargis
3) sumažėjęs pasitikėjimas savimi ir savivertė
Šiuo amžiaus laikotarpiu net retkarčiais seksualiai aktyvus gyvenimas gali padėti išlaikyti bendrą gyvybingumą.
Padidėjusi erekcijos sutrikimų rizika
Vyresni vyrai, ilgai nesimylėdami, dažniau patiria erekcijos sutrikimų. Kodėl? Erekcijos veikia pagal principą „naudok arba prarasi“. Jei kraujotaka į varpą nėra reguliariai stimuliuojama, audiniai gali silpnėti, sukeldami problemų atlikime.
Psichologiniai ir emociniai poveikiai
Seksas nėra tik fizinis – jis emocinis ir psichologinis. Vyresni vyrai, ilgai neturintys sekso, dažnai skundžiasi:
1) didesniu vienišumo jausmu
2) padidėjusia depresijos rizika
3) sumažėjusia motyvacija
Jei vyresnis vyras yra vienišas arba santykiuose be sekso, svarbu rasti kitų būdų pakelti nuotaiką ir pasitikėjimą savimi – pavyzdžiui, sportuoti, užsiimti hobiais ar socialiai bendrauti.
Galimi ilgaamžiškumo privalumai
Įdomu tai, kad kai kurie tyrimai rodo, jog vyrai, turintys reguliarių lytinių santykių, gyvena ilgiau. Tai gali būti dėl širdies ir kraujagyslių privalumų, geresnės nuotaikos ar bendro gyvybingumo.
Ar vyrams reikia susilaikyti nuo sekso?
Trumpalaikė abstinencija (kelios savaitės ar mėnesiai) gali padidinti dėmesį, discipliną ir net testosteroną jauniems vyrams.
Ilgalaikė abstinencija (kelis mėnesius ar metus) gali sukelti sumažėjusį testosteroną, silpnesnes erekcijas, padidėjusį stresą ir net prostatos sveikatos riziką.
Vyresni vyrai turėtų vengti ilgos abstinencijos, jei nori išlaikyti gyvybingumą, testosterono lygį ir sveiką seksualinį gyvenimą.
Jei susilaikote dėl asmeninių, religinių ar medicininių priežasčių, svarbu valdyti galimus padarinius:
1) Išlaikyti fizinį aktyvumą (testosterono palaikymui)
2) Mažinti stresą per meditaciją ar sportą
3) Užsiimti hobiais ir socialiai bendrauti
Galų gale, seksas yra natūrali ir svarbi vyro sveikatos dalis. Jei abstinencija veikia jūsų energiją, nuotaiką ar pasitikėjimą savimi, galbūt laikas peržiūrėti savo gyvenimo būdą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!