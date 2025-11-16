 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Atsakė į amžiną klausimą: kas nutinka vyrams, kurie ilgą laiką gyvena be sekso?

2025-11-16 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 19:20

Seksas yra daugiau nei tik malonumas. Jis susijęs su fizine sveikata, psichine gerove ir net hormonų lygiu. Bet kas nutinka vyrui – nesvarbu, jaunas, vidutinio amžiaus ar senyvas – jei jis ilgą laiką nebeturi lytinių santykių?

Laikrodis (nuotr. Shutterstock.com)

Seksas yra daugiau nei tik malonumas. Jis susijęs su fizine sveikata, psichine gerove ir net hormonų lygiu. Bet kas nutinka vyrui – nesvarbu, jaunas, vidutinio amžiaus ar senyvas – jei jis ilgą laiką nebeturi lytinių santykių?

REKLAMA
0

Seksas veikia viską – nuo hormonų gamybos iki smegenų chemijos. Kai vyras ilgą laiką nevykdo lytinių santykių, jo kūnas reaguoja skirtingai, priklausomai nuo amžiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Testosteronas – vyriškas lytinis hormonas – kinta priklausomai nuo seksualinės veiklos. Reguliarūs lytiniai santykiai padeda reguliuoti šį hormoną, palaikant energijos lygį, raumenų masę ir net protinį aštrumą.

REKLAMA
REKLAMA

Seksas taip pat natūraliai mažina stresą. Jis mažina kortizolio (streso hormono) lygį ir didina endorfinus, kurie gerina nuotaiką ir miegą.

REKLAMA

Kas nutinka jauniems vyrams (18–30), kurie susilaiko nuo sekso?

Tai vyrų reprodukcinio amžiaus pikas. Testosterono lygis aukštas, spermatozoidų gamyba pilna, o seksualinis potraukis natūraliai didelis. Bet kas nutinka, jei jaunas vyras ilgą laiką nevykdo lytinių santykių?

Testosterono lygio svyravimai

Iš pradžių testosterono lygis gali šiek tiek pakilti. Tyrimai rodo, kad trumpalaikė abstinencija (kelios dienos) gali sukelti laikina testosterono šuolį. Tačiau ilgalaikė abstinencija dažnai lemia palaipsniui mažėjantį lygį.

REKLAMA
REKLAMA

Kodėl? Seksualinė veikla padeda reguliuoti testosteroną. Be jos kūnas lėtina gamybą, o tai gali sukelti energijos sumažėjimą, nuotaikos svyravimus ir silpnesnį raumenų augimą.

Padidėjusi seksualinė frustracija ir protinė „migla“

Jauni vyrai su aukštu testosteronu natūraliai turi stipresnį seksualinį potraukį. Kai šis potraukis nėra patenkintas, gali padidėti frustracija, dirglumas ir net sunkumai susikaupti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Seksas išskiria dopaminą – smegenų „atlygio“ cheminę medžiagą. Be seksualinės veiklos dopamino lygis gali kristi, todėl vyras gali jaustis nepasiruošęs ir vangus.

Galimos naktinės emisijos („šlapi sapnai“)

Jeigu jaunas vyras visiškai susilaiko, kūnas randa būdų reguliuoti spermatozoidų gamybą. Tai dažnai sukelia naktines emisijas – kūno būdas subalansuoti reprodukcinę sistemą.

REKLAMA

Didesnė disciplina ir koncentracija (jei tinkamai valdoma)

Kai kurie jauni vyrai teigia, kad susilaikant jaučiasi labiau susikoncentravę ir motyvuoti. Tai dažna praktikoje, vadinamoje sėklos sulaikymu, kur teigiama, kad padidėja energija ir protinis aiškumas. Tačiau tai veikia tik tuo atveju, jei perteklinė energija nukreipiama į fizinę veiklą, verslą ar asmeninį tobulėjimą.

REKLAMA

Kas nutinka vidutinio amžiaus vyrams (30–50), kurie susilaiko nuo sekso?

Sulaukus 30–40 metų testosterono lygis natūraliai pradeda mažėti – apie 1 % per metus. Ilgalaikis nesant sekso gali pagreitinti šį procesą.

Testosterono kritimas sparčiau

Skirtingai nei jauni vyrai, vidutinio amžiaus vyrai patiria pastovų testosterono mažėjimą, jei ilgai nesimylima.

Tai lemia:

1) mažesnį energijos lygį

2) sumažėjusią motyvaciją

3) raumenų masės praradimą

4) padidėjusį kūno riebalų kiekį

Padidėjęs stresas ir nerimas

Seksas natūraliai mažina stresą: mažina kortizolį ir didina oksitocino lygį, hormono, kuris skatina artumą, kiekį. Be sekso streso lygis gali kilti, sukelti nerimą, dirglumą ir miego problemas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Silpnesnės erekcijos ilgainiui

Reguliarūs lytiniai santykiai palaiko kraujotaką varpos srityje. Ilgalaikė abstinencija sumažina kraujo tekėjimą, todėl erekcijos gali silpnėti. Kai kuriais atvejais tai gali prisidėti prie erekcijos sutrikimų, ypač jei kartu nesveika mityba, stresas ar fizinio aktyvumo trūkumas.

Padidėjusi prostatos problemų rizika

Kai kurie tyrimai rodo, kad reguliari ejakuliacija padeda palaikyti prostatos sveikatą. Ilgalaikė abstinencija gali padidinti prostatos padidėjimo ar net vėžio riziką, nors reikia daugiau tyrimų. Tačiau vyrai, kurie praktikuoja neseksualią ejakuliaciją (per masturbaciją), išlaiko dalį šių sveikatos privalumų.

REKLAMA

Kas nutinka vyresniems vyrams (50+), kurie susilaiko nuo sekso?

Senstant testosterono lygis natūraliai mažėja, o įtaką daro ir kiti sveikatos veiksniai. Bet ar abstinencija veikia vyresnius vyrus kitaip?

Greitesnis testosterono ir gyvybingumo kritimas

Vyresni vyrai jau turi mažesnį testosteroną, o ilgalaikė abstinencija gali jį dar labiau sumažinti. Trūkstant seksualinės veiklos, gali atsirasti:

REKLAMA

1) raumenų tono praradimas

2) didesnis nuovargis

3) sumažėjęs pasitikėjimas savimi ir savivertė

Šiuo amžiaus laikotarpiu net retkarčiais seksualiai aktyvus gyvenimas gali padėti išlaikyti bendrą gyvybingumą.

Padidėjusi erekcijos sutrikimų rizika

Vyresni vyrai, ilgai nesimylėdami, dažniau patiria erekcijos sutrikimų. Kodėl? Erekcijos veikia pagal principą „naudok arba prarasi“. Jei kraujotaka į varpą nėra reguliariai stimuliuojama, audiniai gali silpnėti, sukeldami problemų atlikime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Psichologiniai ir emociniai poveikiai

Seksas nėra tik fizinis – jis emocinis ir psichologinis. Vyresni vyrai, ilgai neturintys sekso, dažnai skundžiasi:

1) didesniu vienišumo jausmu

2) padidėjusia depresijos rizika

3) sumažėjusia motyvacija

Jei vyresnis vyras yra vienišas arba santykiuose be sekso, svarbu rasti kitų būdų pakelti nuotaiką ir pasitikėjimą savimi – pavyzdžiui, sportuoti, užsiimti hobiais ar socialiai bendrauti.

REKLAMA

Galimi ilgaamžiškumo privalumai

Įdomu tai, kad kai kurie tyrimai rodo, jog vyrai, turintys reguliarių lytinių santykių, gyvena ilgiau. Tai gali būti dėl širdies ir kraujagyslių privalumų, geresnės nuotaikos ar bendro gyvybingumo.

Ar vyrams reikia susilaikyti nuo sekso?

Trumpalaikė abstinencija (kelios savaitės ar mėnesiai) gali padidinti dėmesį, discipliną ir net testosteroną jauniems vyrams.

REKLAMA

Ilgalaikė abstinencija (kelis mėnesius ar metus) gali sukelti sumažėjusį testosteroną, silpnesnes erekcijas, padidėjusį stresą ir net prostatos sveikatos riziką.

Vyresni vyrai turėtų vengti ilgos abstinencijos, jei nori išlaikyti gyvybingumą, testosterono lygį ir sveiką seksualinį gyvenimą.

Jei susilaikote dėl asmeninių, religinių ar medicininių priežasčių, svarbu valdyti galimus padarinius:

REKLAMA
REKLAMA

1) Išlaikyti fizinį aktyvumą (testosterono palaikymui)

2) Mažinti stresą per meditaciją ar sportą

3) Užsiimti hobiais ir socialiai bendrauti

Galų gale, seksas yra natūrali ir svarbi vyro sveikatos dalis. Jei abstinencija veikia jūsų energiją, nuotaiką ar pasitikėjimą savimi, galbūt laikas peržiūrėti savo gyvenimo būdą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų