Nuteista translytė moteris: prieš seksą partneriui nepasakė, kad yra gimusi vyru

21-erių Ciara Watkin, kuri biologiniu požiūriu yra vyras, vyrui pasakė, kad turi menstruacijas, siekdama nuslėpti savo tikrąją lytį, kaip nustatė Teesside Crown Court teismas, rašo BBC.
Vyras pateikė skundą
Prokuratūra pabrėžė, kad tai buvo „informuoto sutikimo“ byla – vyras teigė, jog nebūtų turėjęs lytinių santykių su C. Watkin, jei būtų žinojęs apie jos tikrąją biologinę lytį. C. Watkin, teisme vadinta moteriškais įvardžiais, pripažino, kad melavo, tačiau tvirtino, jog vyras vis tiek būtų supratęs, kad ji – biologinis vyras.
Teismas išklausė, kad kaltinamoji, gimusi biologiniu vyru, nuo 13 metų vartojo vardą Ciara, nors nebuvo atlikusi jokio medicininio gydymo ar operacijos.
Poros istorija prasidėjo programėlėje „Snapchat“, kur abu buvo panašaus amžiaus. C. Watkin naudojo moterišką animacinį personažą kaip profilio nuotrauką. Po kurio laiko jie susitiko gyvai ir užmezgė seksualinį kontaktą.
Kaip buvo teigta teisme, C. Watkin atitraukė vyro ranką, kai šis bandė paliesti jos krūtinę ir šlaunį, ir pasakė, kad turi menstruacijas, kad jis nesiektų liesti jos žemiau juosmens.
Vėliau, kai C. Watkin atskleidė, jog biologiniu požiūriu yra vyras, vyras pateikė skundą policijai, sakydamas pareigūnams, kad nebūtų su ja susitikęs, jei būtų žinojęs apie jos tikrąją lytį, nes, kaip jis sakė, „nesidomi tokiais dalykais“.
C. Watkin advokatai teigė, kad ji save laikė ir pristatė kaip moterį, tačiau buvo „matoma ir girdima“ kaip vyras, todėl, jų nuomone, vyras turėjo suprasti jos tikrąją tapatybę.
C. Watkin buvo nuteista 21 mėnesiui kalėjimo.
