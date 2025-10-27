Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Kriminalai

Parodė, kaip 90-aisiais nusikaltėliai auklėjo nenorinčius mokėti: „Bagažinių taxi – atvažiuojame nekviesti“

2025-10-27 21:15
Kol pareigūnai mokėsi kaip sugauti mafijozus, nusikaltėliai turėjo savo veikimo būdų, kaip auklėti tuos, kurie nenorėjo mokėti duoklės. Dažniausias būdas – pavėžėjimas bagažinėje. „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ kūrybinė komanda nusprendė atkurti komišką situaciją, kaip turėjo atrodyti pasivažinėjimas „Bagažinių taxi“.

0

Vienoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ laidoje istorijų ašimi tapo kriminalinė Lietuvos praeitis. Laidos vedėjai Artūras Anužis ir Kristoforas Vaidutis kalbino buvusį generalinį prokurorą Artūrą Paulauską, buvusį generalinį policijos komisarą Vytautą Grigaravičių ir advokatą Valdemarą Bužinską. Pašnekovai dalijosi prisiminimais, istorijomis apie nusikaltimus ir asmeninėmis įžvalgomis apie tai, kas vyko gūdžiais 90-aisiais Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdami apie tuometines gaujų vadeivų taisykles, laidos herojai neišvengiamai minėjo pasivažinėjimus bagažinėse – kai nusikaltėliams nusidėję, o kartais ir visai nekalti žmonės buvo terorizuojami kelionėmis automobilių bagažinėse, kurių paskutinė stotelė būdavo miškas.

Sarkastiškas vaizdo reportažas leido įsivaizduoti, ką patyrė tiek tie, kurie siūlė „Bagažinių taxi“ paslaugas, tiek tie, kurie jomis „naudojosi“.

„Bagažinių taxi – atvažiuojame nekviesti“ – toks laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ kūrybinės komandos sugalvotas šūkis.

Visą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ laidą žiūrėkite čia:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.

