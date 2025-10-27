Parodė, kaip 90-aisiais nusikaltėliai auklėjo nenorinčius mokėti: „Bagažinių taxi – atvažiuojame nekviesti“

Vienoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ laidoje istorijų ašimi tapo kriminalinė Lietuvos praeitis. Laidos vedėjai Artūras Anužis ir Kristoforas Vaidutis kalbino buvusį generalinį prokurorą Artūrą Paulauską, buvusį generalinį policijos komisarą Vytautą Grigaravičių ir advokatą Valdemarą Bužinską. Pašnekovai dalijosi prisiminimais, istorijomis apie nusikaltimus ir asmeninėmis įžvalgomis apie tai, kas vyko gūdžiais 90-aisiais Lietuvoje.
Kalbėdami apie tuometines gaujų vadeivų taisykles, laidos herojai neišvengiamai minėjo pasivažinėjimus bagažinėse – kai nusikaltėliams nusidėję, o kartais ir visai nekalti žmonės buvo terorizuojami kelionėmis automobilių bagažinėse, kurių paskutinė stotelė būdavo miškas.
Sarkastiškas vaizdo reportažas leido įsivaizduoti, ką patyrė tiek tie, kurie siūlė „Bagažinių taxi“ paslaugas, tiek tie, kurie jomis „naudojosi“.
„Bagažinių taxi – atvažiuojame nekviesti“ – toks laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ kūrybinės komandos sugalvotas šūkis.
Visą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ laidą žiūrėkite čia:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!