TV3 naujienos > Gyvenimas > Intymūs santykiai

Šie ženklai išduoda, kad moteris vaidina orgazmus: kiti vyrai net nesupranta

2025-11-15 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-15 19:40

Orgazmas – vienas iš intymiausių ir labiausiai trokštamų artumo momentų, tačiau ne visada jis būna tikras. Daugelis vyrų didžiuojasi galėdami suteikti savo partnerei malonumą, tačiau kartais tai, ką jie laiko „didžiuoju O“, tėra meistriškai atliktas vaidmuo. Moteris gali vaidinti orgazmą dėl įvairių priežasčių – nenorėdama įžeisti partnerio, išvengti nemalonaus pokalbio ar tiesiog norėdama greičiau užbaigti procesą.

Seksas (nuotr. 123rf.com)

3

Visgi kūnas retai meluoja. Jei po artumo ji elgiasi šiek tiek keistai, galbūt metas įsiklausyti į ženklus, kurie išduoda apsimestinį orgazmą. Yra keli akivaizdūs požymiai, kad jūsų moteris apsimetinėja.

Per gražus dejavimas

Kai žmogus iš tiesų pasiekia orgazmą, kūnas reaguoja nevalingai – veido išraiškos tampa nekontroliuojamos, kvėpavimas sutrinka, o judesiai pasidaro nenuoseklūs.

Tačiau jei jos dejavimas skamba „per tobulai“, lyg iš kino filmo, gali būti, kad tai tiesiog geras aktorinis pasirodymas.

Kai moteris išleidžia tobulai harmoningą dejavimą ar atrodo pernelyg „sceniškai“, didelė tikimybė, kad ji apsimeta, rašoma timesofindia.com.

Nerangi šypsena po sekso

Jei po intymumo ji žiūri į jus su dirbtine, sutrikusia šypsena, o ne atsipalaidavusiu pasitenkinimo žvilgsniu, tai gali būti ženklas, kad orgazmas buvo suvaidintas.

Tikras malonumas dažniausiai atneša ramią, šiltą emociją, o ne bandymą apsimesti, kad „viskas buvo puiku“.

Vengia akių kontakto

Po tikro orgazmo partneriai dažnai jaučia artumą ir noriai žiūri vienas kitam į akis. Bet jei ji po akto staiga nusisuka, ima tvarkyti patalus ar žiūrėti į šoną, gali būti, kad taip bando išvengti kaltės jausmo.

Melas – ypač toks asmeninis – dažnai pasirodo per kūno kalbą. Akių kontakto vengimas po „didžiojo finalo“ yra vienas iš stipriausių ženklų, kad kažkas ne taip.

Per didelis entuziazmas

Ekstazė turėtų atrodyti natūraliai. Jei moteris staiga tampa per daug aistringa, garsiai ir aktyviai rodo jausmus, kurie atrodo pernelyg perdėti, tai gali būti teatrališkumo požymis.

Tikras orgazmas paprastai nėra valdomas – jis įvyksta spontaniškai, o ne pagal planą. Tad jei viskas atrodo „per gražiai“, gali būti, kad tai – tik spektaklis.

Staigūs nurodymai

Jei jūsų partnerė sekso metu pradeda vis dažniau duoti konkrečius nurodymus, kaip ją patenkinti, tai nebūtinai blogai – ji tiesiog nori geresnio rezultato. Tačiau jei nurodymų atsiranda po to, kai ji „patyrė orgazmą“, tai gali reikšti, kad iš tiesų jo nebuvo.

Ji tikisi, kad jūs pasimokysite ir kitą kartą padarysite geriau – kad tikro orgazmo nebereikėtų suvaidinti.

Orgazmas nėra tik fizinė reakcija – tai emocinis ir psichologinis ryšys. Jei poroje trūksta atvirumo ar pasitikėjimo, moteriai gali būti sunku pasiekti tikrą malonumą.

Todėl vietoje kaltinimų ar įtarimų, verta pasikalbėti. Tikras intymumas prasideda nuo sąžiningumo – ir nuo noro iš tiesų pažinti vienas kitą, o ne tik pasirodyti.

