Atskleidė, kiek vidutiniškai laiko trunka seksas: skaičius stebina

Nors seksas apima daug daugiau nei tik varpos įsiskverbimą ir ejakuliaciją, šį kartą dėmesys skiriamas tik šiai daliai, nes jos trukmę galima palyginti ir išmatuoti moksliniais tyrimais, rašoma theconversation.com.
Kaip matuojama sekso trukmė?
Vidutinio laiko iki ejakuliacijos matavimas nėra paprastas. Viena problema – žmonės dažnai šališkai vertina savo pajėgumus lovoje, nes socialiai pageidautina sakyti, kad seksas tęsiasi ilgai. Kita, kad sekso metu paprastai nestebi laikrodžio, tad subjektyvus laiko vertinimas gali būti netikslus.
Viename iš geriausiai atsakymą į šį klausimą atspindinčių tyrimų dalyvavo 500 porų iš viso pasaulio, kurios keturias savaites matavo savo lytinių santykių trukmę, naudodamos chronometrą.
Dalyviai paspausdavo „start“ įsiskverbimo metu ir „stop“ ejakuliacijos metu. Tyrėjai pripažino, kad toks matavimas gali šiek tiek paveikti natūralų elgesį, bet tai – geriausias turimas metodas.
Atskleidė, kiek vidutiniškai trunka seksas
Tyrimo rezultatai parodė didžiulį skirtumą tarp porų: vidutinė kiekvienos poros trukmė svyravo nuo 33 sekundžių iki 44 minučių. Taigi, akivaizdu, kad vieno „normalaus“ lytinių santykių laiko nėra.
Visų porų sekso trukmės mediana buvo 5,4 minutės – tai reiškia, kad vidutinė pora mylisi apie penkias minutes nuo įsiskverbimo iki ejakuliacijos.
Įdomūs buvo ir kiti atradimai:
- Prezervatyvų naudojimas neturėjo įtakos trukmei;
- Vyrų apipjaustymas taip pat nesusijęs su ilgesniu išsilaikymu, nors daugelis mano kitaip;
- Poros iš Turkijos turėjo žymiai trumpesnius lytinius santykius (vid. 3,7 min.), palyginti su Nyderlandais, Ispanija, JK ar JAV;
- Vyresnės poros turėjo trumpesnius lytinius santykius – priešingai vyraujančiai nuomonei.
Mokslininkai stebisi, kodėl seksas dažnai trunka ilgiau. Svarbiausia, kad evoliucijai rūpi ne pats malonumas, o tai, kad genai būtų perduoti. Malonumas tiesiog padeda tam pasiekti tikslą, o ne užtikrina ilgą lytinių santykių trukmę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!