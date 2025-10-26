Štai kada yra didžiausia tikimybė, kad jūsų partneris gali būti neištikimas

Albertas Arnaizas, santykių ekspertas iš Barselonos, dalijasi svarbia informacija, kuri gali padėti suprasti, kada partnerio elgesys gali kelti įtarimų, rašoma tyla.com.
Kada kyla didžiausia neištikimybės rizika?
Pasak A. Arnaizo, romanas dažniausiai įvyksta, kai žmogui yra 29, 39 arba 49 metai.
Santykių ir sekso konsultantė Albertina Fisher priduria: „Nors nėra jokių tyrimų, patvirtinančių šiuos teiginius, dešimtmečio pabaigos etapai yra logiški.“
Šie amžiaus etapai dažnai sutampa su gyvenimo pokyčiais, pavyzdžiui, santuoka, vaikų atsiradimu ar karjeros pokyčiais, kurie gali paveikti poros santykių dinamiką.
A. Fisher paaiškina: „Romanai gali prasidėti, kai žmogui artėja dvidešimtmetis, jis tuokiasi ar net susilaukia vaikų, nes tai keičia daug dalykų santykiuose.
Pavyzdžiui, tėvas gali jaustis užgožtas ar pamirštas, kai šeimoje atsiranda naujas gyvenimo etapas, pavyzdžiui, gimsta vaikas, ir tai gali paskatinti jį ieškoti emocinio ar fizinio dėmesio kitur.“
Neištikimybė dėl baimės ar intymumo stokos
Intymumo trenerė Nicola Foster atkreipia dėmesį į trisdešimtmečių grupę: „Jie gali panorėti būti neištikimi, kai partneris susitelkia į karjeros augimą, o patys pradeda panikuoti dėl galimybės visą likusį gyvenimą būti tik su vienu žmogumi.“
Vėlesniais gyvenimo etapais menopauzė, vidutinio amžiaus krizė ar bendras santykių nuobodulys gali skatinti neištikimybę, nes daugelis ieško intymumo, kurį, jų manymu, prarado dabartiniuose santykiuose, pasakoja A. Fisher.
Kaip elgtis, jei įtariate partnerio neištikimybę?
Tuo tarpu santykių ekspertas A. Arnaizas pabrėžia, kad geriausias būdas palaikyti santykius yra nuolatinis bendravimas.
„Kalbėjimasis be konfliktų yra puikus būdas sumažinti atotrūkį ir išsiaiškinti problemas, vietoje to, kad jas ignoruotumėte“, – sako jis.
Paprasti dalykai, tokie kaip pasimatymai be vaikų ar porų konsultavimas, gali padėti sustiprinti ryšį ir sumažinti neištikimybės riziką.
Nepaisant amžiaus ar gyvenimo pokyčių, santykių sėkmė priklauso nuo atvirumo, supratimo ir pastangų išlaikyti ryšį su partneriu.
Supratimas, kada atsiranda didžiausia neištikimybės tikimybė, gali padėti žmonėms geriau pasiruošti ir imtis veiksmų, kad sustiprintų savo santykius, užkertant kelią problemoms ateityje.
