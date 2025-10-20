Moteris apsimetė serganti vėžiu: išgirdus, kam iš tikrųjų rinko pinigus, pakraupo ne vienas

35 metų britė Laura McPherson iš Derby miesto įtikino savo vaikiną, kad jai reikia pinigų gydymui privačioje klinikoje, ir iš jo išviliojo daugiau nei 32 tūkst. dolerių (apie 29 tūkst. eurų).
Kaip paaiškėjo, šiuos pinigus ji išleido krūtų didinimo ir riebalų nusiurbimo operacijoms užsienyje, rašoma people.com.
Melas apie daugybę vėžio formų
Derbio teismas išklausė parodymų, kad Laura McPherson, dviejų vaikų mama, nuo 2017 m. kovo iki 2022 m. sausio melavo savo partneriui Džonui Leonardui, teigdama, kad serga krūties, žarnyno, storosios žarnos, kiaušidžių ir gimdos kaklelio vėžiu.
Ji aiškino, kad jai reikia finansinės pagalbos privačiam gydymui, nors iš tiesų joks gydymas nebuvo taikomas.
Moteris netgi teigė, kad jai bus atliekama mastektomija, ir apsimetė, kad gydosi tiek Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) įstaigose, tiek privačiai.
Pasak laikraščio „The Times“, L. McPherson buvo suklastojusi nuotraukas, kuriose atrodė lyg jai būtų atliekama chemoterapija. Tačiau iš tiesų, vietoje įvairių vėžio formų gydymo, ji pasidarė krūtų didinimo operaciją ir svorio mažinimo procedūras užsienyje.
Aplinkiniai patikėjo – net ir jos pačios dukra
D. Leonardas, kuris per savo turimą verslą „Ultra Events“ per daugelį metų padėjo surinkti daugiau nei 51 mln. dolerių vėžio labdarai, teisme pasakojo, kad moteris niekada neatsiprašė ir neparodė jokios atgailos dėl savo melo.
Dar baisiau – L. McPherson melavo netgi savo pačios dukrai, kuri buvo vos 12-os metų, kai motina pradėjo apsimetinėti turinti baisią ligą.
„Ji – patologinė melagė, kuri net savo dukrą įtikino, kad serga vėžiu“, – teisme sakė D. Leonardas. Jis pridūrė, kad dažnai sulaukdavo skambučių iš mergaitės mokyklos, nes ši verkdavo, manydama, kad jos mama greit mirs.
Melas išaiškėjo ligoninėje
Tiesa paaiškėjo 2021 m. gruodį, kai D. Leonardas nuvežė L. McPherson į Karališkąją Derbio ligoninę, kur, kaip ji teigė, turėjo būti gydoma nuo gimdos kaklelio vėžio. Tačiau vėliau vyras sužinojo, kad vietoj to ji išsikvietė taksi į Koventrį, esantį maždaug už 55 kilometrų.
D. Leonardas paskambino į privačią kliniką, kurioje, kaip buvo teigta, moteriai turėjo būti atliekama mastektomija, norėdamas apmokėti apie 9 tūkst. dolerių sąskaitą. Ten jis sužinojo, kad vietoj vėžio operacijos L. McPherson pasidarė krūtų didinimo procedūrą.
Moteris taip pat buvo paprašiusi pinigų kelionei į privačią „Mayr Clinic“ Austrijoje, kur, anot jos, turėjo būti atliekama histerektomija. Tačiau iš tiesų ji gavo „holistinės gerovės“ ir svorio metimo terapiją.
„Aš nebegaliu pasitikėti žmonėmis“
„Emocinis skausmas, kurį man sukėlė ši apgaulė, sunkiai nusakomas žodžiais“, – teisme sakė D. Leonardas.
„Man liko gilios emocinės žaizdos, ir nemanau, kad kada nors vėl galėsiu pilnai pasitikėti žmonėmis“, – pridūrė jis.
Teisėjas Jonathanas Strawas teismo posėdyje pavadino L. McPherson „piktavališka ir klastinga melage“.
„Jūs melavote tiems, kurie jus labiausiai mylėjo, teigdama, kad sergate mirtinomis vėžio formomis. Sunku įsivaizduoti, kaip žmogus gali būti toks šaltas ir žiaurus savo artimųjų atžvilgiu“, – sakė teisėjas.
L. McPherson ir D. Leonardas susitikinėjo nuo 2011 metų, tačiau išsiskyrė 2022-aisiais. Moteris savo kaltę pripažino tik 2024 m. rugsėjį.
Teismas paskyrė jai dviejų metų viešųjų darbų bausmę – ji privalės atidirbti 30 dienų su probacijos pareigūno priežiūra, dėvėti elektroninę sekimo apykoję ir laikytis namų arešto nuo 19 iki 6 val. ryto nuo trečiadienio iki sekmadienio. Jeigu L. McPherson pažeis šias sąlygas, jai gresia kalėjimas.
