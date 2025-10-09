Išgirdęs, kokio ilgio pasididžiavimą turi merginos buvęs vyras, Lukas nebežino ką daryti: „Labai nejauku“

Viena moteris atskleidė, kad kai jos naujas vaikinas (pavadinkime jį Luku) sužinojo, jog jos buvęs vyras garsėja tuo, kad turi didžiausią vyrišką „pasididžiavimą“, jis pradėjo elgtis „keistai“ ir dabar ji nerimauja dėl jų santykių, rašoma mirror.co.uk.
Naujasis vaikinas ėmė elgtis keistai
Įsivaizduokite, kaip būtų nejauku, jei jūsų naujas vaikinas pasidomėtų ir sužinotų, kad jūsų buvęs vyras turi didžiausią varpą pasaulyje. Tokioje situacijoje atsidūrė viena moteris, ir tai, regis, pakeitė jos dabartinio mylimojo elgesį su ja.
Mergina, vardu Anna, paskambino į tinklalaidę, kad gautų patarimų, kaip elgtis šioje keblioje situacijoje. Kalbėdama su „Metro“ laidos „Just Between Us“ vedėjais Diana Vickers ir Jacku Guinnessu, ji atskleidė, kad jau devynis mėnesius džiaugiasi naujais santykiais su savo naujuoju partneriu ir viskas klostėsi puikiai, kol jis nepradėjo žiūrėti nuotraukų jos „Instagram“ paskyroje.
Jis aptiko jos buvusio vaikino, kurį jis buvo matęs anksčiau, senas nuotraukas.
„[Jis] pamatė mano nuotraukas su buvusiu vaikinu, kurį iš karto atpažino, nes jis buvo rodomas žiniose ir per televiziją dėl to, kad turėjo didžiausią kada nors lytinį organą. Nuo tada jis ėmė elgtis keistai“, – sakė ji.
Ji pridūrė, kad jos buvusio vyro varpa buvo „per didelė“, kad lytiniai santykiai būtų malonūs, todėl jų intymumas buvo trumpalaikis.
Anot Anos, ji atvirai pasakė savo dabartiniam vaikinui, kad su buvusiuoju buvo susitikus vos kelis kartus, tačiau šis vis tiek negali to pamiršti.
„Nenoriu, kad šis nesaugumo jausmas sugadintų mūsų santykius. Tiesiog nežinau, kaip su juo pasikalbėti“, – pasidalijo ji.
Patarė realistiškai vertinti situaciją
Dainininkė, aktorė ir buvusi „X faktoriaus“ dalyvė Diana laidoje patarė vyrui pažvelgti į situaciją racionaliai – juk viskas įvyko gerokai anksčiau, nei jis atsirado Annos gyvenime.
„Praeitis yra praeitis – ji net nežinojo, kad tu egzistuoji. Tai nutiko prieš daugelį metų. Iš tikrųjų ji nenorėjo, kad tu tai sužinotum. Ji pati sako, kad jai net nepatiko seksas. Tad pagalvok apie tai“, – sakė ji.
Nors daugelis vyrų gali pasijusti nejaukiai sužinoję, jog jų partnerės buvęs vyras buvo itin gerai „apdovanotas“, Annos vaikinas turėtų pažvelgti ir į kitą medalio pusę – toks privalumas gali turėti ir savų trūkumų.
Mattas Barras, laikomas vieno iš Didžiosios Britanijos didžiausių lytinių organų savininku, neseniai atskleidė, kad dėl to patyrė nemažai nepatogumų.
41 metų Mattas apibūdino tai kaip „labai gėdingą nelaimingą atsitikimą“ – prieš darbą greitai prausdamasis duše jis nepastebėjo išsiliejusios dušo želės, o jo 36,8 cm varpa užstojo vaizdą, dėl ko jis suklupo ir patyrė du lūžius. Dėl traumos jis negalėjo išvykti atostogų.
Anksčiau jis pasidalijo ir kitomis kasdienėmis problemomis, su kuriomis susiduria turėdamas tokį didelį lytinį organą. Pavyzdžiui, viename jogos užsiėmime instruktorius manė, kad Mattas susijaudinęs ir paprašė jo išeiti.
Mattas, knygos „Ilga istorija: gyvenimas su viena didžiausių pasaulio varpų“ autorius, turi „didžiausią mediciniškai įrodytą varpą pasaulyje“, kurio kopiją galima pamatyti Islandijos falologijos muziejuje. Jis teigia, kad tai nėra pasigyrimo objektas, o būdas šviesti visuomenę apie kasdienius iššūkius, su kuriais susiduria.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!