TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Už 24 metais jaunesnio vyro ištekėjusi moteris išgyvena sudėtingą etapą: „Nežinau, kiek ilgai galėsiu ištverti“

2025-10-01 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 20:10

Karen Aghzzaf, 70 metų, pirmą kartą susipažino su savo vyru Brahimu, 46 metų, per „Facebook“ 2015 metų liepą. Nuo to laiko pora įsimylėjo vienas kitą. Nepaisant to, kad Brahimas gyvena Maroke, maždaug už 3 200 kilometrų nuo Karen, kuri gyvena Jorkšyre.

Karen Aghzzaf su vyru Brahimu (nuotr. socialinių tinklų)
4

Tačiau pora susiduria su didelėmis kliūtimis norint gyventi kartu Jungtinėje Karalystėje.

0

Tačiau pora susiduria su didelėmis kliūtimis norint gyventi kartu Jungtinėje Karalystėje.

Karen Aghzzaf su vyru Brahimu
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karen Aghzzaf su vyru Brahimu

TAIP PAT SKAITYKITE:

„The Mirror“ praneša, kad dauguma Karen draugų ir šeimos narių iš pradžių abejojo Brahimo ketinimais, manydami, jog jis domisi ja tik dėl „pinigų arba pilietybės“.

Be to, 24 metų amžiaus skirtumas tarp jų reiškia, kad Brahimas yra tik penkeriais metais vyresnis už Karen vyresnįjį sūnų Dominicą, kuriam yra 41 metai.

Nepaisant viso to, Karen buvo ryžtinga ir išskrido į Marakešą, kur susitiko su Brahimu, o jų jausmai tik sustiprėjo.

Susidūrė su sunkumais

Iki 2017 metų lapkričio pora susituokė Maroke civilinės metrikacijos skyriuje, nors tai buvo sudėtingas procesas dėl daugybės reikalingų dokumentų. Jie tikėjosi, kad po vestuvių bus lengviau gauti sutuoktinio vizą Brahimui, tačiau jų svajonė gyventi kartu du kartus buvo sutrukdyta Vidaus reikalų ministerijos, kuri atsisakė išduoti Brahimui vizą.

Karen pasakoja: „Mes manėme, kad bus mažiau biurokratijos, kai jau būsime susituokę. Iš pradžių Brahimas norėjo, kad persikeltume arčiau jo, prie Atlanto kalnų, bet aš myliu savo namus, to negalėjau padaryti.“

Didžiausia kliūtis – Brahimo anglų kalbos testai, kurių jis neišlaikė, o tai yra esminė sąlyga sutuoktinio vizai gauti.

Karen kaltina vyro disleksiją, dėl kurios jam sunkiau įveikti šiuos testus: „Mes bandome įtikinti Vidaus reikalų ministeriją padaryti išimtį Brahimui – dėl jo disleksijos. Bet jis prarado daug pasitikėjimo savimi dėl viso šito. Iš pradžių mes svarstėme, kad aš persikelsiu į Maroką, bet manau, kad to negalėčiau padaryti.“

Brahimas neišlaikė pirmojo testo 2021 metų sausį, o liepą jam buvo pasiūlyta testą pakartoti. Nuo tada pora sunkiai ieško būdų, kaip galėtų gyventi kartu nuolat.

Aštuoneri metai po vestuvių jie vis dar nėra arčiau savo svajonės – kartu gyventi.

Tai stipriai paveikia abu sutuoktinius. Pranešama, kad Karen neseniai buvo diagnozuota lėtinė liga, ir ji jaučia, jog prasidėjo „lenktynės su laiku“, kad Brahimas galėtų atvykti į Jungtinę Karalystę.

Ji neslepia nerimo dėl savo sveikatos: „Nežinau, kiek ilgai galėsiu ištverti šią ligą.“

Kalbėdama apie jų pirmą susitikimą, Karen negailėjo gražių žodžių savo mylimajam: „Tai atrodė kaip kažkas ypatingo – nuotykis. Jis buvo toks malonus ir dėmesingas.“

Ji tikėjosi, kad jų meilė įveiks visas kliūtis, tačiau kol kas jų kelias kartu gyvenant Jungtinėje Karalystėje lieka sudėtingas ir neaiškus.

