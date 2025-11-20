 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Deivio Norvilo karjeroje – naujas posūkis

2025-11-20 12:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 12:12

Deividas Norvilas, daugeliui pažįstamas sceniniu vardu Deivis, šįkart pasirodo „Go3“ originalaus turinio seriale „Lėlininkas“. Serialas, kuriame susipina veiksmas, intrigos ir netikėti siužeto vingiai, atskleidžia nusikalstamo pasaulio užkulisius, o Deivio personažas Domas – negailestingas nusikaltėlių bosas, slepiantis subtilią vidinę dramą.

Deivis Norvilas (nuotr. asm. archyvo)
4

Deividas Norvilas, daugeliui pažįstamas sceniniu vardu Deivis, šįkart pasirodo „Go3“ originalaus turinio seriale „Lėlininkas“. Serialas, kuriame susipina veiksmas, intrigos ir netikėti siužeto vingiai, atskleidžia nusikalstamo pasaulio užkulisius, o Deivio personažas Domas – negailestingas nusikaltėlių bosas, slepiantis subtilią vidinę dramą.

2

Skirtumus tarp scenos ir filmavimo aikštelės, pasiruošimą vaidmeniui, iššūkius ir įspūdingiausias filmavimo akimirkas Deividas Norvilas papasakojo išskirtiniame interviu, bendraudamas su „Go3“ atstovu Žilvaru Zinkevičiumi:

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kuo labiausiai skiriasi darbas filmavimo aikštelėje nuo koncertų scenos? Ar padeda teatro patirtis, o gal kaip tik trukdo?

Manau, kad padeda. Jei lygintume teatrą su kinu, teatre teko nemažai dirbti – muzikiniuose spektakliuose, kartais dramos. Tačiau kine viskas labai natūralu, maksimalus natūralumas yra būtinas. Tai visiškai kita specifika. Ar lengviau, ar sunkiau – sunku pasakyti, tiesiog kitaip. Man buvo labai smagu dirbti su aktoriumi Vytautu Anužiu – turėjome keletą bendrų scenų. Kai repetavome, pamačiau, kaip jis dirba, supratau, kokios čia taisyklės. Ramūnas (aut. past. Ramūnas Cicėnas, režisierius, irgi vis primindavo: „Čia ne teatras, čia reikia kitaip.“ Ir viskas stojo į vietas.

Deivis Norvilas
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Deivis Norvilas

Kaip atsirado pasiūlymas vaidinti seriale „Lėlininkas“? Ar ilgai svarstėte?

Visai ne. Ramūnas tiesiog paskambino ir paklausė: „Ar norėtum?“ Sakau – aišku! Permetė scenarijų, po savaitės jau laukė filmavimas. Viskas įvyko labai greitai.

Esate minėjęs, kad filmavimas – didelis iššūkis, nes vaidinti prieš kamerą visai kas kita nei teatre. Ar dabar, turint patirties, jaudulio mažiau?

Specifika labai skirtinga. Teatre neturi antro dublio – viskas vyksta čia ir dabar. O filmavime dublių gali būti tiek, kiek reikia. Jaudulio mažiau, bet atsakomybė kita. Beje, šiame seriale buvo naudojama vieno kadro filmavimo technika – tai įdomu, nes klaida reiškia, kad viską reikia kartoti nuo pradžių. Tai verčia būti labai susikaupusiam.

Serialas – veiksmo trileris. Ar teko papildomai ruoštis fiziškai ar psichologiškai?

Su ginklais draugauju jau seniai, tad papildomų mokymų nereikėjo. Šiaip viskas buvo labai profesionaliai paruošta – tikras lietuviškas trileris.

Jūsų personažas Domas – negailestingas nusikaltėlių bosas, bet kartais itin subtilus. Kaip pavyko rasti balansą tarp šaltumo ir vidinės dramos?

Kaip rodo istorija, žiauriausi žmonės dažnai atrodo visai normalūs. Nenorėjau kurti karikatūros ar „chamo“. Viskas labai ramiai, be išsidirbinėjimų (juokiasi).

Ar domėjotės kriminaline tematika, mafijos istorijomis, kad geriau įsijaustumėte?

Neturėjau tam laiko – viskas įvyko spontaniškai. Man svarbiausia buvo suprasti personažo istoriją, kad vaidindamas neprašaučiau. Tam ir yra režisierius – jis nukreipia, kur reikia.

Režisierius Ramūnas Cicėnas pats yra buvęs aktorius. Ar tai jam ši patirtis padėjo dirbant su jumis?

Šimtu procentų. Jis puikiai supranta aktorių, moka paaiškinti, ko nori. Mes seni bičiuliai, tad net klausdavo mano nuomonės, kaip įsivaizduoju sceną. Beje, pirmą kartą gyvenime man teko nusikeikti filmavime – taip liepė režisierius. Televizijoje to niekada nedaryčiau, bet čia – filmas, charakteris.

Ar buvo scena, kuri paliko didžiausią įspūdį?

Taip, ilga vieno kadro scena: automobiliai atvažiuoja, veikėjai eina per angarą, susiduria su Anužiu, tada policija visus suguldo ant žemės. Ten buvo tiek dulkių! Aš alergiškas dulkėms, vilkėjau šviesų kostiumą, bandžiau kukliai priklaupti, bet vis tiek „įmetė“ veidu į dulkes. (juokiasi) Darėme tris ar keturis dublius – rūbų dizainerė turėjo darbo!

Socialiniuose tinkluose cituojama jūsų personažo frazė „valdžia – karūna ar grandinė?“ Ką jums asmeniškai reiškia valdžia?

Tos frazės neatsimenu – gal buvo iškirpta... Bet man valdžia – atsakomybė. Tikiuosi, kad šiandien žmonės nebegyvena taip, kaip mes vaidiname seriale. Dėkui Dievui, kad mūsų šalis susitvarkė su tais „dievais ir demonais“ ir dabar einame šviesiu keliu.

Kodėl verta pažiūrėti šį serialą?

Lietuviškų trilerių nėra daug. Šis išsiskiria aktorių žvaigždynu – tiek žinomų veidų viename projekte retai pamatysi. Filmavimo vietos – nuo prabangių namų iki angarų, automobilių, ofisų. Įdėta labai daug darbo ir laiko. Tikiuosi, kad rezultatas nenuvils žiūrovų.

Serialas „Lėlininkas“ – tai įtempto siužeto kriminalinis trileris, kuriame susipina veiksmas, intrigos ir netikėti istorijos vingiai. Serialas pasakoja apie nusikalstamą pasaulį, kuriame kiekvienas žingsnis gali tapti lemtingu. Žiūrovai ekrane išvys gerai pažįstamus aktorius: Džiugą Grinį, Mildą Noreikaitę, Vytautą Medinecką-Ironvytą, Šarūną Datenį, Donatą Šimukauską ir kt.

Įtampos kupinas serialas „Lėlininkas“ – tik per „Go3” televiziją.

