Rafailas Karpis ir Deivis Norvilas pasidalijo naujiena: „Gyvename nepaprastais laikais“

„Kai repetuodavome pas Deivį ir ieškojome, ką dar galėtume įtraukti į programą, jis man rodydavo savo parašytų, bet dar ne iki galo sudėliotų kūrinių juodraščius. Šis kūrinys buvo iš tų, kurie man iš karto labai patiko, – pasakoja Rafailas. – Kūrinys atspindi mūsų ir, ko gero, kiekvieno žmogaus gyvenimo kasdienybę. Gyvename dažnai užsisukę reikaluose ir tas užsisukimas gali priminti voverę rate – taip ir nepastebi, kaip pro tave staiga pralekia gyvenimas.“
Deivis tikina, kad visos dainos yra rašomos iš patirties, iš to, ką sukaupei, išgyvenai ir patyrei per gyvenimą. „Kūrinys pasakoja, kad gyvename nepaprastais laikais ir dažnai pamirštame save – esame užgriūti įvairiausiais dalykais, kurie dažnai nuo mūsų net nepriklauso.“
Negaili kritikos
Jau įsibėgėjus projekto „2 METRAI“ turui per Lietuvą, abu atlikėjai tikina, kad po koncertų sulaukia itin šiltų ir gerų atsiliepimų. Rafailas džiaugiasi, jog pagaliau galėjo pasitikrinti su publika, ar tai, kas jiems dviem atrodė juokinga, juokinga yra ir kitiems – publika visus juokus priėmė taip pat gerai.
„Mėgstu sulaukti kritikos, pastebėjimų, ką galima patobulinti ar padaryti geriau, tačiau iš visų koncertuose apsilankiusių žmonių tai pasakė tik mano mama. Nuotaika puiki, mes įsibėgėjame, aplipiname programą vis naujais dalykais“, – papildo Deivis.
Juoko ir vienas kito patraukimo per dantį netrūksta ne tik ant scenos, bet ir projekto užkulisiuose. Deivis tikina, kad su Rafailu nebendrauja visai – ruošiasi ir net persirengia skirtinguose kultūros centro galuose.
„Susitinkame ant scenos, atkenčiame vos ne vos tą laiką ir, po pasirodymo, vėl kiekvienas keliaujame į savo pusę. Tenoras su tenoru negali būti draugais. Tiesiog negali. Atminkit tai“, – labai rimtai pasakoja Deivis.
Rafailas kolegai priekaištų taip pat negaili.
„Jis atvažiuoja į garso patikrinimą, dažniausiai valandą pavėluodamas. Praėjusį kartą supainiojo laikus ir atvažiavo laiku, kartu su visais. Nesupratom, kas įvyko, – stebisi jis. – O jeigu rimtai, savo scenos partnerį per šį turą pamilau dar labiau, nei kada nors anksčiau.“
Projektas „2 METRAI“ – tai ne tik koncertas, bet ir dviejų scenos grandų komedija, spektaklis ir improvizacija viename. Projektas dar ruošiasi aplankyti Tauragę, Telšius, Anykščius, Uteną, Alytų, Palangą, Šilutę, Šiaulius, Vilnių, Klaipėdą ir Panevėžį.
Išgirskite kūrinį:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!