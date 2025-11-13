 
TV3 naujienos > Žmonės

Masiškai plinta vaizdo įrašas iš „Katarsio“ koncerto: paviešino neeilinę akimirką

2025-11-13 09:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 09:32

Mūsų šaliai „Eurovizijoje“ atstovavusi grupė „Katarsis“ rugpjūčio mėnesį nustebino ir gerbėjus iš užsienio. Grupė paskelbė apie koncertinį turą net aštuoniose Europos šalyse. Pirmasis koncertas neabejotinai paliko gilų įspūdį tiek atlikėjams, tiek gerbėjams.

45

Pirmasis koncertas įvyko lapkričio 9-ąją Švedijoje, Stokholme.

1

Pirmasis koncertas įvyko lapkričio 9-ąją Švedijoje, Stokholme. 

Jautri akimirka

Vos prasidėjęs turas paliko ypač gilų pėdsaką gerbėjų atmintyje.

Būtent Švedijoje, turo metu, įvyko nepaprastai jautri ir nuoširdi akimirka, puikiai iliustruojanti „Katarsio“ ryšį su savo publika.

Socialiniuose tinkluose fanai dalijasi įspūdingomis koncerto akimirkomis. Keliuose vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip grupės nariai pakviečia užsienio gerbėjus užlipti ant scenos ir kartu sudainuoti lietuviškai.

Vienas fanas kartu sudainavo hitą „Tavo akys“, o kita mergina iš širdies uždainavo jautrų kūrinį „Praradau tave“. 

Šalia vaizdo įrašo buvo rašoma „Niekada nepamiršiu šios nakties“. 

Jautri akimirka sulaukė ir daugybės palaikymo komentarų: „Jūs gyvenate svajonių gyvenimą“, „Norėčiau būti buvęs ten“, „Pavydžiu“, „Svajonė, kuri niekada neišsipildys“, „Įsivaizduokit, kokia laiminga ta mergina“, „Jai labai pasisekė“.

Viena gerbėja iš Lenkijos dalijosi, jog į „Katarsio“ turo koncertą Airijoje, kuris įvyko kitą dieną (lapkričio 10 d.) vyko traukiniu, autobusu ir lėktuvu ir taip pat ketina dalyvauti jų koncerte Lenkijoje.

@thalara01 This was SOOO good @katarsisgyvas 🥰🥹 #katarsis #stockholm #eurovision #praradautave #amazing ♬ originalljud - thalara01

Turas po Europą

Apie turą grupė pranešė socialiniuose tinkluose:

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad šį lapkritį surengsime koncertus aštuoniose Europos šalyse: Švedijoje, Airijoje, Angllijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje ir Latvijoje. 

Nekantraujame savo muzika pasidalinti su jumis“, – feisbuko paskyroje rašė grupės atstovai.

