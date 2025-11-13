Masiškai plinta vaizdo įrašas iš „Katarsio“ koncerto: paviešino neeilinę akimirką

Pirmasis koncertas įvyko lapkričio 9-ąją Švedijoje, Stokholme.
Grupė „Katarsis“ Eurovizijoje (nuotr. SCANPIX)
Jautri akimirka
Vos prasidėjęs turas paliko ypač gilų pėdsaką gerbėjų atmintyje.
Būtent Švedijoje, turo metu, įvyko nepaprastai jautri ir nuoširdi akimirka, puikiai iliustruojanti „Katarsio“ ryšį su savo publika.
Socialiniuose tinkluose fanai dalijasi įspūdingomis koncerto akimirkomis. Keliuose vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip grupės nariai pakviečia užsienio gerbėjus užlipti ant scenos ir kartu sudainuoti lietuviškai.
Vienas fanas kartu sudainavo hitą „Tavo akys“, o kita mergina iš širdies uždainavo jautrų kūrinį „Praradau tave“.
Šalia vaizdo įrašo buvo rašoma „Niekada nepamiršiu šios nakties“.
Jautri akimirka sulaukė ir daugybės palaikymo komentarų: „Jūs gyvenate svajonių gyvenimą“, „Norėčiau būti buvęs ten“, „Pavydžiu“, „Svajonė, kuri niekada neišsipildys“, „Įsivaizduokit, kokia laiminga ta mergina“, „Jai labai pasisekė“.
Viena gerbėja iš Lenkijos dalijosi, jog į „Katarsio“ turo koncertą Airijoje, kuris įvyko kitą dieną (lapkričio 10 d.) vyko traukiniu, autobusu ir lėktuvu ir taip pat ketina dalyvauti jų koncerte Lenkijoje.
Turas po Europą
Apie turą grupė pranešė socialiniuose tinkluose:
„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad šį lapkritį surengsime koncertus aštuoniose Europos šalyse: Švedijoje, Airijoje, Angllijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje ir Latvijoje.
Nekantraujame savo muzika pasidalinti su jumis“, – feisbuko paskyroje rašė grupės atstovai.
Šaltinis:
tv3.lt
