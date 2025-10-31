 
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Po pertraukos viena šalis grįžta į „Euroviziją“: paaiškino priežastis

2025-10-31 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-31 17:00

Rumunijos nacionalinis transliuotojas TVR oficialiai patvirtino – šalis sugrįžta į „Eurovizijos“ dainų konkursą 2026 metais. Tai bus pirmas Rumunijos pasirodymas po dvejų metų pertraukos – paskutinį kartą šalis dalyvavo 2023-aisiais Liverpulyje.

Eurovizija (Nuotr. SCANPIX)

0

Kaip pranešama, sprendimą dėl sugrįžimo šiandien patvirtino Rumunijos televizijos bendrovės valdyba.

Sugrįžo Rumunija

TVR generalinis direktorius Dan-Cristian Turturică teigė, kad dvejų metų pertrauka leido institucijai geriau suprasti, kas anksčiau neveikė, ir pasiruošti grįžti stipresnei, rašo eurovoix.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes pasiūlėme atnaujinti Rumunijos dalyvavimą „Eurovizijos“ dainų konkurse, nes per šiuos dvejus metus supratome, kas neveikė mūsų santykiuose su muzikos industrija ir kūrėjais. Supratome, ką turime pakeisti savo pusėje, kad turėtume konkurencingesnį atrankos procesą ir šou, atitinkantį konkurso mastą“, – komentavo jis.

Transliuotojo vadovas taip pat padėkojo Europos transliuotojų sąjungai (EBU) už supratingumą ir palaikymą.

„Vertiname EBU parodytą supratimą, kai jie pakvietė Rumunijos televiziją sugrįžti, atsižvelgdami į mūsų institucijos iššūkius. Tai rodo tikrą susidomėjimą Rumunijos buvimu šiame pasauliniame televizijos renginyje“, – pridūrė D. C. Turturică.

Rinks atstovą

Kol kas neaišku, kaip Rumunija rinks savo atstovą 2026 metų „Eurovizijai“. TVR žada paskelbti daugiau informacijos artimiausiais mėnesiais.

Rumunija paskutinį kartą dalyvavo 2023 metais, kai šalį atstovavo Theodor Andrei su daina „D.G.T. (Off and On)”. Tąkart daina surinko 0 taškų pusfinalyje.

Rumunija debiutavo „Eurovizijoje“ 1994 metais ir aktyviai dalyvavo iki 2024-ųjų, kai dėl finansinių sunkumų buvo priversta pasitraukti iš konkurso.

