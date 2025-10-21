Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sprogimai sudrebino Vengriją ir Rumuniją: apgadintos gamyklos, susijusios su Rusija

2025-10-21 20:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 20:44

Sprogimai sudrebino dvi Europos naftos perdirbimo gamyklas – Rumunijoje ir Vengrijoje. Abi jos siejamos su Rusijos energetikos sektoriaus milžinais. Nors oficialios priežastys dar tiriamos, neatmetama ir tyčinio išpuolio versija. Incidentai kilo tuo metu, kai Ukraina vis dažniau smogia Rusijos energetinei infrastruktūrai, rašo „Kyiv Independent“.

Sprogimai sudrebino Vengriją ir Rumuniją: smogta į naftos gamyklas, susijusias su Rusija (nuotr. SCANPIX)

0

Spalio 20-osios vakarą Rumunijos ir Vengrijos naftos perdirbimo gamyklose įvyko sprogimai. Abi šios gamyklos yra susijusios su Rusija, pranešė vietos žiniasklaida spalio 21 dieną.

Rusijos nafta tebėra pagrindinis pajamų šaltinis Maskvos karinei veiklai Ukrainoje. Nepaisant Europos Sąjungos pastangų visiškai atsisakyti rusiškos energijos, kelios valstybės narės vis dar gauna jos tiekimą.

Spalio 20 dieną vidurdienį sprogimas įvyko „Petrotel-Lukoil“ naftos perdirbimo gamykloje pietų Rumunijoje.

Vengrijos laikraštis „Vilaggazdasag“ pranešė, kad šis objektas, priklausantis „Lukoil“ – vienai didžiausių privačių naftos ir dujų bendrovių Rusijoje – nuo spalio 17 dienos buvo uždarytas dėl planinės techninės apžiūros.

57 metų darbuotojas patyrė sunkius galvos ir kojų sužalojimus ir buvo paguldytas į intensyviosios terapijos skyrių.

Atsižvelgdamos į neseniai įvykusius Ukrainos smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai, vietos valdžios institucijos neatmeta galimybės, kad incidentas galėjo būti tyčinis.

Tačiau, kaip nurodo „Vilaggazdasag“, taip pat svarstomos ir kitos galimos priežastys – žmogiškoji klaida ar techninis gedimas.

Sprogimas įvyko ir Vengrijos naftos perdirbimo gamykloje

Sprogimas taip pat įvyko didžiausioje Vengrijos naftos perdirbimo gamykloje, kuri gauna žalią naftą iš Rusijos, praneša Vengrijos žiniasklaidos priemonė „Telex“.

„Danube Refinery“ gamykla, esanti už 27 kilometrų nuo Budapešto ir priklausanti Vengrijos naftos bendrovei „MOL“, užsidegė spalio 20-osios vakarą po sprogimo. Gaisrą ugniagesiams pavyko užgesinti iki spalio 21-osios ryto.

Apie sužeistuosius ar žuvusiuosius nepranešta. Tiksli incidento priežastis vis dar tiriama.

Ukraina nekomentavo sprogimų Rumunijos ir Vengrijos naftos perdirbimo gamyklose.

TOLIAU SKAITYKITE
