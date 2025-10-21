Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: vos tik Rusijai sumažėja spaudimas, ji iškart pamiršta diplomatiją

2025-10-21 17:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 17:09

Vos tik spaudimas šiek tiek sumažėja, Rusija bando išsisukti nuo diplomatijos ir žiemos išvakarėse beveik kasdien puldinėja Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
27

Vos tik spaudimas šiek tiek sumažėja, Rusija bando išsisukti nuo diplomatijos ir žiemos išvakarėse beveik kasdien puldinėja Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

REKLAMA
2

Taip socialinių tinklų platformoje „Facebook“ rašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Černihivo ir Sumų regionai – visur dabar vyksta Rusijos smūgių mūsų energetikos infrastruktūrai likvidavimo darbai. Jie net panaudojo bepiločius orlaivius, kad smogų per transformatorius Zaporižios regione. Dėkoju remonto brigadoms, energetikams, visoms savivaldybių tarnyboms ir Valstybinei nepaprastųjų situacijų tarnybai, kurie dirba beveik visą parą ir teikia pagalbą žmonėms“, – rašė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad ministro pirmininko pavaduotojas Oleksijus Kuleba ir vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko pateikė pranešimus, pažymėdami, kad reikalingos pajėgos yra sutelktos ir kad kiekvienas regionas deda visas pastangas, kad būtų atkurtas elektros energijos tiekimas.

REKLAMA
REKLAMA

Zelenskis prabilo apie Rusijos taktiką

V. Zelenskis pabrėžė, kad diplomatai bei politiniai lyderiai taip pat turi dirbti aktyviai ir veiksmingai.

REKLAMA

Pasak prezidento, prieš kelias savaites, kai Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pajuto realų spaudimą ir raketų „Tomahawk“ grėsmę, jis iš karto parodė norą grįžti prie diplomatijos. Tačiau vos tik spaudimas šiek tiek atslūgo, rusai ėmė bandyti išsisukti nuo diplomatijos ir vilkinti dialogą.

„Rusijos taktika – žudyti žmones ir terorizuoti juos šalčiu. Žiemos išvakarėse rusai kasdien puldinėja mūsų infrastruktūrą ir energetikos objektus tiesiogine to žodžio prasme. Tik spaudimas Rusijai gali tai ištaisyti ir sustabdyti. Tik turėdami pakankamai ilgo nuotolio gynybos pajėgumų priversime Putiną sugrįžti į realybę. Turime užbaigti šį karą, o taiką pasiekti padės tik spaudimas“, – teigė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Pirmiau buvo pranešta, kad keleto Europos šalių vadovai ir Europos Sąjungos vadovybė paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pritarė JAV prezidento Donaldo Trumpo iniciatyvai nedelsiant nutraukti karo veiksmus Ukrainoje ir pradėti taikos derybas pagal dabartinę fronto liniją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lavrovas pratrūko: Lietuva, Latvija ir Estija – chuliganai, kurie iš Rusijos ir Baltarusijos atiminėja sumuštiniusinėja sumuštinius (nuotr. SCANPIX)
Rusija atmeta Trumpo siūlymą: „Jei liausimės kariauti, tai reikš, kad užmirštame šio konflikto priežastis“ (21)
Net kinai kariauja už Ukrainą: „The Guardian“ atskleidė, kas juos motyvuoja (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Net kinai kariauja už Ukrainą: „The Guardian“ atskleidė, kas juos motyvuoja (3)
Ruso bandymas pasiduoti baigėsi netikėtai: pasivijo savas dronas (nuotr. stop kadras)
Ruso bandymas pasiduoti baigėsi netikėtai: pasivijo savas dronas (3)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Europos lyderiai remia JAV pastangas siekti taikos Ukrainoje (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų