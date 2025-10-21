Zelenskis: vos tik Rusijai sumažėja spaudimas, ji iškart pamiršta diplomatiją

Taip socialinių tinklų platformoje „Facebook“ rašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Černihivo ir Sumų regionai – visur dabar vyksta Rusijos smūgių mūsų energetikos infrastruktūrai likvidavimo darbai. Jie net panaudojo bepiločius orlaivius, kad smogų per transformatorius Zaporižios regione. Dėkoju remonto brigadoms, energetikams, visoms savivaldybių tarnyboms ir Valstybinei nepaprastųjų situacijų tarnybai, kurie dirba beveik visą parą ir teikia pagalbą žmonėms“, – rašė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad ministro pirmininko pavaduotojas Oleksijus Kuleba ir vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko pateikė pranešimus, pažymėdami, kad reikalingos pajėgos yra sutelktos ir kad kiekvienas regionas deda visas pastangas, kad būtų atkurtas elektros energijos tiekimas.
Zelenskis prabilo apie Rusijos taktiką
V. Zelenskis pabrėžė, kad diplomatai bei politiniai lyderiai taip pat turi dirbti aktyviai ir veiksmingai.
Pasak prezidento, prieš kelias savaites, kai Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pajuto realų spaudimą ir raketų „Tomahawk“ grėsmę, jis iš karto parodė norą grįžti prie diplomatijos. Tačiau vos tik spaudimas šiek tiek atslūgo, rusai ėmė bandyti išsisukti nuo diplomatijos ir vilkinti dialogą.
„Rusijos taktika – žudyti žmones ir terorizuoti juos šalčiu. Žiemos išvakarėse rusai kasdien puldinėja mūsų infrastruktūrą ir energetikos objektus tiesiogine to žodžio prasme. Tik spaudimas Rusijai gali tai ištaisyti ir sustabdyti. Tik turėdami pakankamai ilgo nuotolio gynybos pajėgumų priversime Putiną sugrįžti į realybę. Turime užbaigti šį karą, o taiką pasiekti padės tik spaudimas“, – teigė V. Zelenskis.
Pirmiau buvo pranešta, kad keleto Europos šalių vadovai ir Europos Sąjungos vadovybė paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pritarė JAV prezidento Donaldo Trumpo iniciatyvai nedelsiant nutraukti karo veiksmus Ukrainoje ir pradėti taikos derybas pagal dabartinę fronto liniją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!