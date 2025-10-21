Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ruso bandymas pasiduoti baigėsi netikėtai: pasivijo savas dronas

2025-10-21 15:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 15:47

Rusijos dronų operatorius numetė sprogmenį ant savo kario, kuris bandė pasiduoti Ukrainos pajėgoms netoli Orikhivo, pranešė Ukrainos Pietų operatyvinės vadavietė.

Rusijos dronų operatorius numetė sprogmenį ant savo kario, kuris bandė pasiduoti Ukrainos pajėgoms netoli Orikhivo, pranešė Ukrainos Pietų operatyvinės vadavietė.

1

Ukrainos gynybos pareigūnai pranešime nurodė, kad Rusijos karys sąmoningai nusprendė sudėti ginklus, supratęs „Rusijos karo prieš Ukrainą beprasmiškumą ir beviltiškumą“.

Tačiau prieš jam spėjus pasiduoti, virš jo pasirodė rusų dronas. Rusų dronų operatorius numetė sprogstamąjį įrenginį tiesiai ant saviškio. Pasiduoti norėjęs karys žuvo iš karto.

Ukrainos kariuomenės teigimu, tokie incidentai nėra pavieniai. Rusijos karinės pajėgos ne kartą taikėsi į savo karius, kurie bandė pasiduoti ar pasitraukti.

„Šis incidentas dar kartą parodo, kaip Rusijos vadai elgiasi su savo pavaldiniais – karių gyvybės jiems nieko nereiškia“, – teigė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

