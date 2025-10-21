Tai jis pareiškė spalio 21 d. vykusioje NVS šalių saugumo ir žvalgybos vadovų tarybos sesijoje, rašo „United24 Media“.
„Nustatyta užduotis greitai aprūpinti NATO paskirtas sąjungininkų reagavimo pajėgas visais reikalingais ištekliais“, – sakė Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) direktorius S. Naryškinas.
Anot Kremliaus režimo šalininko, Europos šalys jau pradėjo „kelis kartus didinti karinės įrangos gamybą“ ir aktyviai repetuoja mobilizacijos procedūras.
Tuo tarpu nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Meduza“ pažymi, kad būtent Rusijos Federacija kariuomenei ir gynybai 2025 metais skirs net 3,5 trilijono rublių (36,75 milijardo eurų) – 41 proc. viso savo federalinio biudžeto.
S. Naryškinas taip pat teigė, kad Europoje yra naudojamos propagandos kampanijos įtikinti gyventojus „Maskvos agresijos neišvengiamumu“.
Anot jo, Europa lieka „nesugebanti prisitaikyti prie kintančių tarptautinių realijų“, nes nuo Antrojo pasaulinio karo ji ilgą laiką gyveno „pagal Amerikos okupaciją“.
Kremliaus propagandisto nuomone, vienintelė politika, kurią šiuo metu europiečiams siūlo Europos lyderiai, yra „rusofobija ir spartus Europos karinio potencialo stiprinimas, siekiant didelio masto ginkluoto konflikto su Rusija“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!