Savo nuomonę išreikšti suskubo ir plačiai Rusijoje bei visame pasaulyje žinomas Kremliaus ruporas, Rusijos laidų vedėjas, ordiną „Už nuopelnus tėvynei“ iš V. Putino gavęs Viktoras Solovjovas.
Naujausioje savo laidoje „Sekmadienio vakaras su Vladimiru Solovjovu“ jis pareiškė, kad rusai šią savaitę „galėjo atsikvėpti“, o „[Ukrainos prezidentas Volodymyras] Zelenskis yra šios savaitės pralaimėtojas“.
V. Solovjovas rodė diskusijos dalyviams ir žiūrovams nemalonius vaizdo įrašus, kuriuos paskelbė JAV prezidentas, ir juokėsi iš demokratų ir Ukrainos.
Putinas sumaniai „vedžioja Trumpą už nosies“
Pirmadienio transliacijos metu Rusijos laidoje „60 minučių“ vedėjas Jevgenijus Popovas teigė, kad D. Trumpas tik žaidė su V. Zelenskiu naudodamas „Tomahawk“ raketas.
Tuo tarpu rusų žurnalistas Valentinas Bogdanovas pastebėjo tikina, kad „Zelenskis bus atvežtas į Budapeštą tik tam, kad pasirašytų savo kapituliaciją.“
Maskvoje gyvenantis ir Kremliaus naratyvus kartojantis amerikiečių žurnalistas Michaelis Bohmas teigė, kad V. Putinas pernelyg gerai pažįsta D. Trumpą, todėl gali manipuliuoti JAV prezidentu ir sumaniai „vedžioti Trumpą už nosies“.
Tačiau „The Daily Beast“ žurnalistai teigia, kad šis D. Trumpo retorikos pakeitimas nėra toks jau netikėtas.
„Putinas buvo stebėtinai ramus dėl Trumpo akivaizdaus flirtavimo su mintimi tiekti „Tomahawk“ raketas Ukrainai – tarsi tai būtų beprasmiška grėsmė, sugalvota privačiai tarp Trumpo ir Putino“, – rašo žurnalistai.
Kremlius skalambija apie slaptus susitarimus
2025 m. spalio 10 d. spaudos konferencijoje Tadžikistane Rusijos prezidentas kukliai atsakė, kad į „Tomahawk“ raketų tiekimą jis sureaguos santūriai.
„Mūsų atsakas – Rusijos Federacijos oro gynybos sistemų stiprinimas, – sakė V. Putinas. – Mes neatskleidėme visko, kas buvo aptarta Aliaskoje“.
Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
Spalio 19 d. per Rusijos valstybinę televiziją rodomoje laidoje „Sekmadienio vakaras su Vladimiru Solovjovu“ Solovjovas teigė, kad D. Trumpas ir V. Putinas sudarė slaptą susitarimą.
„Atkreipkite dėmesį, kad niekas teisingai nenuspėjo, kaip viskas susiklostys. Kodėl, jūsų manymu, taip yra? Nes nei Trumpas, nei Putinas viešai nepasako, dėl ko susitarė“, – sakė Kremliaus ruporas,
Tvirtinimas, kad du valstybių vadovai Aliaskoje sudarė slaptą susitarimą, nuo susitikimo pradžios yra viena iš pagrindinių temų Rusijos žiniasklaidoje.
Rugsėjo 24 d. Rusijos televizijos laidoje „Susitikimo vieta“ Rusijos politologas, žurnalistas ir dėstytojas Gevorgas Mirzayanas teigė, kad „D. Trumpas neįvykdė V. Putino namų darbų, kuriuos tariamai gavo Aliaskoje: įtikinti Ukrainą kapituliuoti ir įtikinti Europą priimti šį rezultatą“.
Taip pat jis išjuokė JAV prezidento grasinimus ir įžeidimus Rusijos atžvilgiu kaip paprastą dūmų uždangą, todėl Kremlius juos sumenkino ir ignoruoja.
Trumpo ir Zelenskio susitikimas
JAV žurnalistai pažymi, kad iš pirmo žvilgsnio sekmadienio „Financial Times“ (FT) straipsnis patvirtina šią hipotezę. FT straipsnyje teigiama, kad D. Trumpas susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu griežtai ir grubiai reikalavo, kad Ukraina priimtų V. Putino sąlygas arba „susidurs su sunaikinimu“ – tikriausiai be jokios pagalbos iš Jungtinių Valstijų.
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose(24 nuotr.)
„Atrodo, kad D. Trumpas viliojo V. Zelenskį į Vašingtoną, žadėdamas „Tomahawk“ raketas, kad galėtų priversti Ukrainos prezidentą sutikti su kapituliacija ir įvykdyti Vladimiro Putino užduotį“, – pažymi žurnalistai.
Šaltinis:
tv3.lt