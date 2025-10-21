Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Sąmokslas nužudyti“: Kremliaus pakalikas paskleidė gandus apie pasikėsinimą į Putiną

2025-10-21 11:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 11:15

Buvęs rusų agentas, žvalgybos pulkininkas Andrejus Bezrukovas perspėjo Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną nevykti į Budapeštą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, skelbia „Express“.

Vladimiro Putino kelionės (nuotr. SCANPIX)

Buvęs rusų agentas, žvalgybos pulkininkas Andrejus Bezrukovas perspėjo Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną nevykti į Budapeštą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, skelbia „Express“.

6

Jis paragino skubiai perkelti planuojamą susitikimą su D. Trumpu į Dubajų.

Kremliaus pakalikas apkaltino britus ruošiant sąmokslą nužudyti Putiną

A. Bezrukovas apkaltino britus ruošiant „visiškai klastingą“ operaciją, „britų sąmokslą nužudyti“ V. Putiną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turiu labai didelių abejonių dėl Budapešto“, – sako A. Bezrukovas.

Jis pareiškė, kad britų mentalitetas „yra susiformavęs taip, kad jei Putino nebūtų, tai nebūtų jokių problemų“. Jis kalbėdamas rusų televizijoje žėrė ir daugiau nepagrįstų kaltinimų britams, Didžiosios Britanijos elitą vadino organizuota gauja.

„Ir jiems smūgis mums, įskaitant, na, visiškai klastingą operaciją, kuri galėtų būti vykdoma remiantis šiuo susitikimu Budapešte, yra sprendimas“, – sako jis.

„Ir jie tai padarys. Jie rizikuos viskuo, nes dabar jie rizikuoja viskuo. Todėl aš labai nepatarčiau (Putinui vykti į Budapeštą – red. past.)“ – cituojamas jis.

A. Bezrukovas nepateikė jokių įrodymų savo teiginiams pagrįsti.

„Yra nuostabi šalis, vadinama Jungtiniais Arabų Emyratais“, –  į klausimą, kur turėtų vykti susitikimas, atsakė jis.

Primename, kad JAV prezidento D. Trumpo viltys greitu metu susitikti su Rusijos režimo lyderiu V. Putinu gali būti sustabdytos. Numatytas pasaulio lyderių pagrindinių užsienio reikalų patarėjų susitikimas šią savaitę buvo atidėtas – bent jau kol kas, skelbia CNN.

