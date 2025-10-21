Kas rengia Zelenskį? Atskleidė kostiumo istorijos paslaptį

Šių metų pradžioje, kai Ukrainos prezidento žmonai kilo mintis, kad jos vyras galėtų pakeisti savo įvaizdį, jos biuras kreipėsi į V. Anisimovą. Dizaineris prisipažįsta, kad jam nerūpėjo prezidento pareiškimai, jog kostiumo jis nedėvės tol, kol nesibaigs karas, ir kad jis vilki karinius drabužius, solidarizuodamasis su kariais.
Žmonėms svarbi karo pabaiga, ne drabužiai
Šiuo metu dizaineris ne tik kuria savo kolekcijas, bet ir konsultuoja V. Zelenskį aprangos klausimais. Tiesa, V. Anisimovas pabrėžia, kad prezidentas pats pasirenka, ką vilkėti.
Štai penktadienį vykusiame susitikime su Donaldu Trumpu Ukrainos prezidentas vilkėjo drabužius, sukurtus per pastarąsias kelias savaites.
Anot dizainerio, daugumai žmonių net nerūpi prezidento apranga – juos labiau jaudina tai, kada baigsis karas. Dizaineris atvirauja, kad jo mama nuolat prašo paklausti prezidento „kada?“, tačiau jis pripažįsta niekada šio klausimo jam neuždavęs.
Zelenskio stiliaus keitimo etapai
Sausio mėnesį, gavęs kvietimą prisidėti prie prezidento įvaizdžio pokyčio, V. Anisimovas planavo pamažu nukreipti V. Zelenskį į labiau klasikinį stilių. Tačiau vasario mėnesio susitikimas Baltuosiuose rūmuose, kur prezidentas buvo kritikuojamas dėl savo karinės aprangos, pakeitė planus ir privertė dizainerį veikti greitai.
Pirmasis priartėjimas prie oficialesnės aprangos buvo juodas švarkas su tiesiais kampais, kurių forma priminė karinių drabužių įvaizdį, artimą V. Zelenskio stiliui. Šį švarką prezidentas dėvėjo susitikime Vatikane balandžio pabaigoje.
Antrasis etapas – naujas juodas švarkas su apvaliais kampais. V. Zelenskis jį vilkėjo birželio pabaigoje NATO viršūnių susitikime.
„Žmonės netgi lažinosi, ar V. Zelenskis vilkės kostiumą, ar ne. Visi man skambino: „Tu esi dizaineris, pasakyk mums, ar tai kostiumas?“ – prisiminė V. Anisimovas.
Trečiasis etapas – spalvų įvedimas. Dizaineris sukūrė karinio stiliaus oficialų tamsiai mėlyną švarką su derančiomis kelnėmis ir geltonu kviečių stiebelių butonjere, simbolizuojančia Ukrainos vėliavą. Rugpjūčio viduryje V. Anisimovas atnešė V. Zelenskiui mėlyną ir juodą švarkus, tikėdamasis, kad prezidentas pasirinks vieną jų Nepriklausomybės dienai. Deja, V. Zelenskis atmetė mėlyną kostiumą: „Tai atrodo pernelyg madinga.“
Trumpo pagyros ir dizainerio planai
V. Zelenskis susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose rugpjūčio 18 d. Šio susitikimo metu jis vilkėjo juodą kostiumą, derindamas jį su juoda apykakle ir sagomis, be kaklaraiščio.
„Negaliu patikėti, – sakė D. Trumpas, apžvelgdamas V. Zelenskio aprangą, – Man tai labai patinka. Pažiūrėk į save.“
Praėjusį penktadienį Ukrainos prezidentas vilkėjo naują kostiumą, nors jis ir buvo itin panašus į tą, kurį V. Zelenskis dėvėjo anksčiau. D. Trumpas ir šį kartą negailėjo V. Zelenskiui komplimentų: „Manau, kad jis puikiai atrodo. Tikiuosi, žmonės į tai atkreips dėmėsį, išties labai stilinga. Man patinka.“
V. Zelenskio dizaineris prisipažįsta, kad jį tenkina, kaip atrodo Ukrainos prezidentas, bet jis norėtų žengti dar vieną žingsnį – pamatyti V. Zelenskį klasikiniame kostiume.
