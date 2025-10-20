Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Karas Ukrainoje

Zelenskis atsakė, kokia sąlyga dalyvautų Trumpo ir Putino susitikime

2025-10-20 11:02 / šaltinis: BNS
2025-10-20 11:02

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad būtų pasirengęs dalyvauti Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikime Vengrijos sostinėje, jei gautų pakvietimą. 

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad būtų pasirengęs dalyvauti Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikime Vengrijos sostinėje, jei gautų pakvietimą. 

2

„Jeigu būsiu pakviestas į Budapeštą, jei tai bus kvietimas tokia forma, kai susitinkame trise, arba, kaip vadinama, „šaudyklinės diplomatijos“ (formatu), kai prezidentas Trumpas susitinka su Putinu ir prezidentas Trumpas susitinka su manimi, tada vienaip ar kitaip sutarsime“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo komentaras buvo paskelbtas pirmadienį.

Ketvirtadienį D. Trumpas po pokalbio telefonu su V. Putinu pareiškė, kad Budapešte surengs antrąsias derybas su Kremliaus vadovu, tačiau tikslesnės informacijos nepateikė.

Susitikimas numatytas tuo metu, kai JAV prezidentas toliau bando tarpininkauti dėl taikos susitarimo, siekiant užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.

