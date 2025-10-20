Zelenskis atsakė, kokia sąlyga dalyvautų Trumpo ir Putino susitikime

„Jeigu būsiu pakviestas į Budapeštą, jei tai bus kvietimas tokia forma, kai susitinkame trise, arba, kaip vadinama, „šaudyklinės diplomatijos“ (formatu), kai prezidentas Trumpas susitinka su Putinu ir prezidentas Trumpas susitinka su manimi, tada vienaip ar kitaip sutarsime“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskis.
Jo komentaras buvo paskelbtas pirmadienį.
Ketvirtadienį D. Trumpas po pokalbio telefonu su V. Putinu pareiškė, kad Budapešte surengs antrąsias derybas su Kremliaus vadovu, tačiau tikslesnės informacijos nepateikė.
Susitikimas numatytas tuo metu, kai JAV prezidentas toliau bando tarpininkauti dėl taikos susitarimo, siekiant užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!