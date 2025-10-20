Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nerimas dėl dar vieno pasikėsinimo į Trumpą: oro uoste teko imtis skubių priemonių

2025-10-20 10:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 10:54

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį Palm Byčo tarptautiniame oro uoste dėl sustiprintų saugumo priemonių į lėktuvą „Air Force One“ greitai įlipo mažaisiais laiptais, televizijai „Fox News“ sakė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas.

Teko imtis skubių priemonių: oro uoste kilo nerimas dėl dar vieno pasikėsinimo į Trumpą (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį Palm Byčo tarptautiniame oro uoste dėl sustiprintų saugumo priemonių į lėktuvą „Air Force One“ greitai įlipo mažaisiais laiptais, televizijai „Fox News“ sakė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas.

0

Sustiprintų priemonių oro uoste imtasi po to, kai Slaptoji tarnyba penktadienį netoli oro uosto aptiko įtartiną medžiotojų platformą, iš kurios gerai matyti „Air Force One“ ir D. Trumpas, kai lipa į prezidentinį lėktuvą arba išlipa iš jo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpui teko naudotis kitais laiptais

Apie aptiktą potencialią snaiperio poziciją pirmoji pranešė televizija „Fox News“.

FTB direktorius Kashas Patelis sakė, kad jo agentūra vadovauja tyrimui. Jo teigimu, medžiotojų platforma kol kas nesiejama su jokiais asmenimis.

„Prieš prezidentui grįžtant į Vest Palm Byčą, JAV saugumo tarnyba (USSS) aptiko kažką panašaus į aukštai įrengtą medžiotojų platformą, kuri yra „Air Force One“ nusileidimo zonos matymo linijoje“, – „Fox News Digital“ sakė K. Patelis.

Pasak jo, kol kas dėl šio incidento niekas nebuvo sulaikytas.

„Toje vietoje nebuvo rasta jokių asmenų. FTB ėmėsi vadovauti tyrimui, atsigabendamas išteklius visiems įrodymams iš įvykio vietos surinkti ir pasitelkdamas savo mobiliųjų telefonų analizės pajėgumus“, – pridūrė FTB direktorius.

USSS komunikacijos vadovas Anthony Guglielmi taip pat patvirtino, kad organizacija glaudžiai bendradarbiauja su FTB, taip pat Palm Byčo apygardos teisėsaugos institucijomis.

A. Guglielmi sakė, kad agentai medžiotojų platformą aptiko per išankstinį saugumo pasirengimą prieš D. Trumpui atvykstant į Palm Byčą.

„Jokio poveikio jokiam judėjimui nebuvo padaryta, toje vietoje nebuvo jokių asmenų“, – sakė A. Guglielmi „Fox News“.

Tyrimas pradėtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai Ryanas Routhas buvo pripažintas kaltu dėl bandymo nužudyti D. Trumpą Palm Byčo golfo aikštyne iš snaiperio pozicijos, kurią jis buvo įsirengęs krūmuose palei tvoros liniją.

