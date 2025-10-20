Rusijoje nuo tako nulėkė lėktuvas: teko stabdyti skrydžius

Incidentas įvyko naktį iš sekmadienio į pirmadienį.
Nuo tako Rusijoje nulėkė lėktuvas
Oro uostas laikinai stabdė skrydžius – lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis.
Nuo tako nulėkęs lėktuvas skrido į Baku. Lėktuvo keleiviai ir įgula nenukentėjo.
Po kurio laiko Pulkovo oro uostas atnaujino skrydžius.
Pirminiais duomenimis, incidentas įvyko dėl lėktuvo gedimo. Pakilimo metu nebuvo įtrauktas važiuoklės atraminis stovas.
Galiausiai to lėktuvo keleiviai buvo persodinti į kitą lėktuvą ir pirmadienio rytą išskrido į Baku.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!