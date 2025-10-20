Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje nuo tako nulėkė lėktuvas: teko stabdyti skrydžius

2025-10-20 10:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 10:34

Rusijos Pulkovo oro uoste Sankt Peterburge nuo tako nulėkė lėktuvas, skelbia rusų agentūra TASS.

Rusijoje nuo tako nulėkė lėktuvas: teko stabdyti skrydžius (nuotr. Telegram)

Rusijos Pulkovo oro uoste Sankt Peterburge nuo tako nulėkė lėktuvas, skelbia rusų agentūra TASS.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko naktį iš sekmadienio į pirmadienį.

Nuo tako Rusijoje nulėkė lėktuvas

Oro uostas laikinai stabdė skrydžius – lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis.

Nuo tako nulėkęs lėktuvas skrido į Baku. Lėktuvo keleiviai ir įgula nenukentėjo.

Po kurio laiko Pulkovo oro uostas atnaujino skrydžius.

Pirminiais duomenimis, incidentas įvyko dėl lėktuvo gedimo. Pakilimo metu nebuvo įtrauktas važiuoklės atraminis stovas.

Galiausiai to lėktuvo keleiviai buvo persodinti į kitą lėktuvą ir pirmadienio rytą išskrido į Baku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų