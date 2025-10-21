Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Negaliu garantuoti“: Sikorskis griežtai perspėjo Putiną neskristi per Lenkiją

2025-10-21 12:08
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-21 12:08

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis antradienį įspėjo Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną neskristi per lenkų oro erdvę, rašo „Reuters“.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis antradienį įspėjo Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną neskristi per lenkų oro erdvę, rašo „Reuters".

7

Planuojamas V. Putino ir Donaldo Trumpo susitikimas Vengrijoje, Budapešte. Svarstoma, kaip V. Putinas vyks į susitikimą.

Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) 2023 m. kovo mėnesį išdavė V. Putino arešto orderį, nes „įtariama, kad Rusijos prezidentas yra atsakingas už karo nusikaltimą, neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federacijos teritoriją“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sikorskis perspėjo Putiną

R. Sikorskis perspėjo, kad Lenkija gali būti priversta vykdyti arešto orderį.

„Negaliu garantuoti, kad nepriklausomas Lenkijos teismas neįpareigos vyriausybės palydėti tokį lėktuvą, kad įtariamasis būtų perduotas teismui Hagoje“, – „Radio Rodzina“ antradienį sakė ministras.

TBT orderis įpareigoja valstybes nares suimti V. Putiną, jei jis įžengs į jų teritoriją.

„Manau, kad Rusija tai žino. Todėl, jei šis viršūnių susitikimas įvyks, tikėkimės, kad jame dalyvaus ir agresijos auka, lėktuvas skris kitu maršrutu“, – sako R. Sikorskis.

Vengrija, kurios ministras pirmininkas Viktoras Orbanas palaiko šiltus santykius su Rusija, pareiškė, kad užtikrins, jog V. Putinas galėtų atvykti į šalį viršūnių susitikimui.

Tačiau norėdama išvengti skrydžio per Ukrainą, Rusijos delegacija turės skristi per bent vienos Europos Sąjungos šalies oro erdvę. Visos ES šalys yra TBT narės, nors Vengrija šiuo metu traukiasi iš teismo.

