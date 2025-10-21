Rusija atmeta Trumpo siūlymą: „Jei liausimės kariauti, tai reikš, kad užmirštame šio konflikto priežastis“

„Jei tiesiog liausimės, tai reikš, kad užmirštame šio konflikto priežastis“, – pareiškė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuriuo remiasi agentūra TASS. Tai esą taip pat reikš, „kad didžiulė Ukrainos dalis liks valdoma nacių režimo“. Vienas Maskvos karo tikslų yra nuversi vadovybę Kijeve.
Trumpo ir Putino derybos Aliaskoje
Be to, neatidėliotinų paliaubų idėja prieštarauja Rusijos ir JAV viršūnių susitikimo Aliaskoje susitarimams, teigė S. Lavrovas. JAV ir Rusijos prezidentai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas rugpjūtį susitiko Aliaskoje aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdų, tačiau pokalbiai baigėsi be apčiuopiamų rezultatų.
Daugiau kaip pusketvirtų metų trunkančiame kare Maskva iki šiol laikosi maksimalių reikalavimų. Ukraina esą privalo atsisakyti siekio tapti NATO nare ir be Krymo pusiasalio visiškai atsisakyti Donecko, Luhansko, Chrersono ir Zaporižios sričių.
D. Trumpas neseniai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi sustoti ties dabartine fronto linija.
